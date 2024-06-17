Дощ на дачі і на городі, на жаль – не завжди благо. Іноді він може завдати суттєвої шкоди врожаю та зіпсувати грядки. Поради 24 підготували кілька способів, які допоможуть захистити врожай від надмірної вологи.

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Як вберегти рослини від дощу

Звичайна вологість ґрунту має становити приблизно 60 – 70%, проте коли вона стає вищою, коренева система рослин може почати гнити. І найбільше від рясних опадів можуть страждати помідори, огірки та капуста, але й решта овочів не будуть в захваті від повені на городі.

Розпушення ґрунту

Особливо корисно використовувати цей спосіб в посадках помідорів, адже ці рослини особливо не полюбляють надлишку води. Він може призвести і до загнивання коренів, і до розповсюдження гнилі на листі та зав'язі. Та ще не все втрачено – потрібно просто не забувати про регулярне розпушення ґрунту.

Окрім того, ви навіть можете звести над кущами маленький навіс для того, щоб захистити їх від крапель дощу.

Спанбонд

Для того, щоб захистити листя баштанних культур – кабачків, гарбузів, динь та кавунів, ви можете використати спанбонд. Його потрібно розкласти на землі під листям, аби з ним не контактувало надто багато вологи. Внаслідок надмірного зволоження листя може порушити загальний розвиток рослини.



Рослини на городі потрібно захищати від дощу / Фото Pexels

Деревний попіл

Якщо основна проблема – це слимаки, які з'являються після дощів, як це буває з капустою, то тут допоможе попіл. Його потрібно розкидати навколо рослини, і тоді слимаки та равлики не підійдуть і близько до городини. Також для цієї мети годиться й розчин гірчиці та гашене вапно.

Як вберегти полуницю від затяжних дощів

Зазвичай полуниця полюбляє вологу, і дощі їй йдуть тільки на користь. Окрім того, головний ворог культури – павутинний кліщ – також не переносить вологу дощову погоду.

Але для того, щоб уберегти плоди полуниці від гниття на городі, потрібно підгодувати рослину розчином борної кислоти. 5 – 10 грамів речовини потрібно розвести у гарячій воді. Також додайте 3 – 5 грамів сірчанокислого цинку. Така підгодівля підтримає рослини і допоможе вберегти врожай.