Колорадський жук навіть не з'явиться: чим потрібно посипати кущі картоплі

Ваша картопля тільки пускає перші паростки, а колорадський жук вже напосів на неї? Що ж, ви можете поборотися із цією поширеною проблемою, і для цього навіть не потрібно вдаватися до агресивних отрут.

Колорадські жуки – це головна проблема, із якою зіштовхуються українські городники під час вирощування картоплі. І якщо ви також побачили цих комах у себе на городі, тоді потрібно не чекати, а відразу ж шукати способи їх знищити, поки вони не з'їли весь ваш врожай.

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Найкращий засіб від колорадського жука

Досвідчені городники переконують, що один із найбільш ефективних способів боротьби із колорадським жуком – це ручне прибирання шкідників. Його варто застосовувати у випадку, якщо ви не хочете використовувати біля своєї картоплі агресивні хімікати чи інші речовини.

І цей метод непогано працює на невеликих ділянках, але ви маєте приготуватися, що це займе досить багато часу. Особливу увагу потрібно приділяти листю картоплі із зворотього боку – саме там самки колорадського жука відкладають яйця, а також там ви можете побачити молоді личинки. Втім, якщо ви висадили досить багато картоплі, ручний збір колорадських жуків стане практично неможливим заняттям.



Картоплю потрібно захищати від шкідників / Фото Pexels

Чим посипати кущі від колорадського жука

Ви могли про це не знати, та посипання картоплі попелом може дати чудовий результат. Радять проводити цю процедуру вранці, поки листя ще вологе від роси, або ж робіть це після дощу.

Навіть одноразове покривання попелом (вам знадобиться 10 кілограмів на одну сотку землі) буде досить ефективним та призведе до загибелі і личинок, і дорослих особин. На це знадобиться 1 – 2 доби.

Ще один метод, який ви можете спробувати використати – це березовий дьоготь, розведений водою в пропорції 100 мілілітрів на 10 літрів води. Цим розчином потрібно обприскувати рослини тричі на тиждень.