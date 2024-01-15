Коли настають холоди, варто подбати не тільки про своє здоров'я, а й про те, як ваші кімнатні рослини перенесуть похолодання. І так само, як змінюються рослини на вулиці, ваші кімнатні квіти теж можуть реагувати на настання холодного сезону.

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Захистіть рослини від холоду

Зазвичай рослини, які потребують найбільше сонячного світла, ставлять на підвіконня. Та за можливості відсуньте їх якомога далі від вікна, щоб листя не торкалося холодної поверхні скла. Саме це дозволить запобігти пошкодженню листя холодом. Окрім того, непоганим кроком буде знайти нове місце для вашої рослинки під лампою чи верхнім освітленням – через скорочення тривалості дня вона може не отримувати стільки світла, скільки звикла.

Якщо ваші рослини все ж зазнали пошкоджень від холоду, на їхніх листках можуть з'явитися чорні плями. Просто видаліть усі пошкоджені листки і не турбуйтеся надто сильно: рослина ще може відновитися після цього.

Очікуйте на зміни

Рослини, як і ведмідь, що впадає в сплячку, роблять перерву у рості взимку. Це через те, що світла їм вистачає тільки на підтримку, а для росту його замало. І не лякайтеся, якщо на вашій зеленій рослині з'явиться кілька жовтих листків – деякі види самостійно проріджують листя, щоб підготуватися до зими.

Все, що вам потрібно зробити – так це забезпечити достатню кількість світла та правильний полив.



Рослини можуть пожовтіти через холод / Фото Pexels

Зробіть перерву у підгодівлі

Якщо ви полюбляєте удобрювати свої рослини, робити це взимку не варто. Добрива найбільш корисні влітку, коли рослина довго перебуває під сонячним світлом та перебуває на піку свого росту. Та взимку за короткий день рослина не встигне використати ці поживні речовини. Тож краще припиніть внесення добрив до весни.

Додаткова вологість

Для того, щоб зробити кімнати більш теплими, ви можете вмикати додаткові обігрівачі, проте будь-яке опалення висушує повітря у вашому помешканні. А прохолодне і до того ж сухе повітря може погано вплинути на ваші кімнатні рослини.

Ви можете допомогти їм, якщо перенесете у кімнати із підвищеною вологістю: як-от ванна чи кухня. Або ж ви можете інвестувати у зволожувач повітря.