Якщо дощі ще й супроводжують прохолодні ночі, тоді надлишок вологи може спровокувати ще й грибкові захворювання. На кущах почнуть псуватися не тільки стиглі, а навіть зелені ягоди. Та Поради 24 розповідають, як вберегти полуницю від гниття під час дощів.

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Як запобігти гнилі

Догляд полуниці – це те, що потребує неабиякої системності. Початківці часто допускають гниття, а вже потім шукають способи розв'язати проблему. Втім, набагато простіше не допустити її взагалі.

Для того, щоб зменшити шанси гниття, ще навесні потрібно обробляти кущі полуниці бордоською сумішшю. Це допоможе захистити рослини від більшості збудників хвороб. Та це стосується не тільки полуниці та лісової суниці. Обробляти цим розчином можна також яблуні, груші, смородину тощо.

Які біопрепарати використовувати

Якщо ви не встигли обробити посадку з будь-яких причин до цвітіння або ж хочете користуватися тільки біопрепаратами, тоді ви можете купити такі засоби: Фітоспорін чи Різоплан. Їх можна застосовувати прямо під час дозрівання ягід, коли хімічні засоби вже не можна застосовувати.

Біопрепарати можна застосовувати двічі на місяць. А ось після обприскування не варто збирати урожай протягом двох днів. Після цього часу робити це можна, втім, не забудьте ретельно помити ягоди.



Полуниця потребує догляду під час дощів / Фото Pexels

Як ще боротися із гниллю

Перше правило – не допускайте контакту ягід із вологим ґрунтом. Для того, щоб уникнути цього, вам потрібно насипати під кущі мульчу з соломи чи соснових гілок. Досвідчені садівники використовують навіть більш надійний варіант – відразу ж садять полуницю у високі грядки під чорне агроволокно.

Варто остерігатися також хвороби червоної та чорної плямистості, яка може виникнути через надмірну вологість. На листках тоді з'являються коричневі чи білі плями, і якщо зараження сильне, листя відмирає. Щоб уникнути розвитку хвороби, вам потрібно видаляти заражене листя до розпускання бруньок.