Якщо ви постійно будете носити свої черевики у дощову і вологу погоду, є велика ймовірність, що вони досить швидко почнуть псуватися. Але, на щастя, захистити черевики можливо, і це зробити досить просто.

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Вазелін

Для того, щоб захистити своє взуття від промокання, ви можете обробити усю поверхню медичним вазеліном. Цей спосіб є одним із найпростіших, але водночас залишається надзвичайно дієвим. Після такої обробки ви можете відразу ж взувати взуття і вирушати на дощову прогулянку.

Віск чи парафін

Все, що вам потрібно зробити – це розтопити невелику кількість воску чи парафіну та обробити цією речовиною усе взуття. Але ви маєте стежити, аби речовина після розтоплення не була дуже гарячою, адже інакше ви можете нашкодити матеріалу своїх черевиків.

Не забудьте також обробити шви. А після нанесення потрібно взяти фен та добре висушити усю поверхню.



Віск допоможе захистити взуття / Фото Pexels

Касторова та лляна олія

Вам потрібно змішати по чайній ложці цих двох олій, а після цього додати до суміші ще чайну ложку парафіну, натертого на терці. Усе потрібно перемішати та розтопити на водяній бані.

Коли суміш почне потрохи охолоджуватися, вам варто нанести її на поверхню взуття. Втім, врахуйте, що повністю висохне вона тільки за 7 – 8 годин, тож краще взятися за процедуру ввечері та залишити взуття сохнути на ніч.