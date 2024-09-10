Ці 4 прості звички заощадять по 30 годин на тиждень: варто їх спробувати

Успіх починається з розуміння, що ваш час коштує грошей. Тож звички, які допомагають його зберегти, аби потім використати на речі, які ви справді любите, надзвичайно важливі і корисні.

Скоріш за все, вам не бракує часу. Проблема може полягати в тому, що ви витрачаєте надто багато його на дрібниці, і тоді не встигаєте зробити те, що для вас справді важливо. Та всього кілька звичок допоможуть перерозподілити його так, щоб ви встигали все.

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Розподіліть час на блоки

Цей поділ – надзвичайно простий, а втім, і ефективний спосіб керування часом. Займає він всього хвилину, а користі дає надзвичайно багато. Він допоможе чітко зрозуміти, як буде організований ваш день і що ви маєте зробити.

Розпишіть собі завдання на кожен відрізок часу – це дасть розуміння того, що часу у вас насправді досить багато. Робіть це кожного дня.

Виконайте найважче завдання відразу

Дуже часто прокрастинації сприяє важке завдання, що нависає над вами, і за яке вам дуже не хочеться братися. Натомість просто зробіть його відразу і не відкладайте на вечір. Найкраще взятися за складну роботу з самого ранку, а на вечір залишити приємніші й простіші завдання.



За важку роботу краще братися одразу / Фото Pexels

Мікровізуалізація

Спробуйте візуалізувати свій день після того, як розділили його на блоки. Так ви створите подвійний якір для мозку і добре запам'ятаєте свій розділ. Плану буде набагато приємніше й простіше дотримуватися.

Запустіть таймер

Цей інструмент – найбільш недооцінений для збільшення продуктивності. Таймер прив'язує вас до поточного завдання та не дозволяє відволікатися від роботи. Ваш мозок пам'ятає, що таймер увімкнено, і буде залишатися зосередженим, а у вас створиться відчуття відповідальності.