Як зарядити ноутбук від повербанка, коли немає світла: це дуже просто

Коли немає електроенергії, робота не припиняється, і щоб не відриватися від своїх справ, ви можете підключити ноутбук до повербанка. Та потрібно знати кілька хитрощів, аби це зробити.

Якщо ви працюєте з дому за комп'ютером чи ноутбуком, відсутність світла може бути особливо неприємною. Та засмучуватися передчасно не варто: ви цілком можете зарядити свій ноутбук від звичайного повербанка.

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Як зарядити ноутбук від повербанка

Повербанк може зарядити ваш ноутбук, та для цього потрібний спеціальний потужніший пристрій. Вся річ у тому, що такий акумулятор споживає набагато більше енергії, ніж телефон. І якщо ви під'єднаєте до свого ноутбука звичайний невеликий повербанк, відбудеться зворотна ситуація: пристрій почне заряджатися від вашого ноутбука.

Тож перед тим, як заряджати свій ноутбук, вам потрібно знайти пристрій із наступними характеристиками:

місткість не менша, ніж 20 000 mAh;

напруга не менша, ніж 20 вольтів;

вихідний струм – від 3 ампер;

потужність – від 40 ватів.

У магазинах ви можете знайти спеціальні повербанки для ноутбуків, з ціною в діапазоні 1500 – 7000 гривень. На бренді економити все ж не варто, адже неякісний повербанк не тільки не буде заряджати ваш комп'ютер, але ще й може пошкодити акумулятор. Перегляньте відгуки на різних сайтах та переконайтеся, що вони позитивні.



Ноутбук можна зарядити від повербанка / Фото Pexels

Ще один обов'язковий аспект: варто перевірити сумісність вашого повербанка з моделлю ноутбука: чи є у ньому роз'єм, придатний для зарядки. Зазвичай для сучасних ноутбуків підходять повербанки з роз'ємом USB Type-C, але для старіших може знадобитися й перехідник.

Коли ви вже придбали відповідний пристрій, вам потрібно підключити ноутбук до нього та запастися терпінням – може знадобитися кілька годин для того, щоб він повністю зарядився.