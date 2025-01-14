Як правильно заряджати телефон, щоб не "посадити" акумулятор: знають одиниці

Здавалося б, що може бути простіше, аніж зарядити свій телефон? Насправді ж це завдання не таке очевидне: через кілька помилок з часом заряд може триматися вже не так довго, як раніше.

Телефони для довговічності та ефективності батареї потребують особливого підходу. І правильно обраний зарядний пристрій та оптимальні режими збільшують термін служби вашого приладу, повідомляє 24 Канал.

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Як правильно заряджати телефон?

Для того, аби мінімізувати ризик пошкодження батареї, дуже важливо стежити за кількома аспектами. Перш за все, телефон радять заряджати регулярно, але не дуже часто: так ви можете уникнути зносу батареї.

Також не варто на тривалий термін зберігати пристрій повністю зарядженим чи розрядженим – це може завдати шкоди його місткості. І, хоч це й може здатися неважливим, варто використовувати оригінальні аксесуари для смартфонів: зарядні кабелі та блоки живлення. Це допоможе уникнути можливим проблемам із напругою та потужністю, що вплинуть на довговічність батареї.



Телефон потрібно заряджати обережно / Фото Pexels

І для того, аби правильно зарядити телефон, потрібно обрати відповідний зарядний пристрій. Ось кілька чинників, які потрібно врахувати:

Переконайтеся, що зарядний пристрій підходить для моделі телефону. Використовуйте оригінальний зарядний пристрій для того, аби знизити ризик пошкодження батареї.

Обирати заряд потрібно з відповідною потужністю вашого телефона. Висока потужність – це гарантія швидкої зарядки, але також потрібно уникати перевищення рекомендованого показника.

Перевірте, що пристрій сумісний з типом роз'єму.

Переконайтеся, що є захист від перегріву та короткого замикання.

Пам'ятайте, що одна з головних помилок практично усіх власників телефону – це нічна зарядка. Не варто залишати телефон підключеним до розетки на цілу ніч, адже для заряджання потрібно всього кілька годин. Весь інший час тільки згубно позначиться на гаджеті та його роботі.