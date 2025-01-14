Как правильно заряжать телефон, чтобы не "посадить" аккумулятор: знают единицы

Казалось бы, что может быть проще, чем зарядить свой телефон? На самом же деле эта задача не так очевидна: из-за нескольких ошибок со временем заряд может держаться уже не так долго, как раньше.

Телефоны для долговечности и эффективности батареи требуют особого подхода. И правильно выбранное зарядное устройство и оптимальные режимы увеличивают срок службы вашего прибора, сообщает 24 Канал.

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Как правильно заряжать телефон?

Для того, чтобы минимизировать риск повреждения батареи, очень важно следить за несколькими аспектами. Прежде всего, телефон советуют заряжать регулярно, но не очень часто: так вы можете избежать износа батареи.

Также не стоит на длительный срок хранить устройство полностью заряженным или разряженным – это может нанести вред его емкости. И, хоть это и может показаться неважным, стоит использовать оригинальные аксессуары для смартфонов: зарядные кабели и блоки питания. Это поможет избежать возможных проблем с напряжением и мощностью, что повлияют на долговечность батареи.



Телефон нужно заряжать осторожно / Фото Pexels

И для того, чтобы правильно зарядить телефон, нужно выбрать соответствующее зарядное устройство. Вот несколько факторов, которые нужно учесть:

Убедитесь, что зарядное устройство подходит для модели телефона. Используйте оригинальное зарядное устройство для того, чтобы снизить риск повреждения батареи.

Выбирать заряд нужно с соответствующей мощностью вашего телефона. Высокая мощность – это гарантия быстрой зарядки, но также нужно избегать превышения рекомендованного показателя.

Проверьте, что устройство совместимо с типом разъема.

Убедитесь, что есть защита от перегрева и короткого замыкания.

Помните, что одна из главных ошибок практически всех владельцев телефона – это ночная зарядка. Не стоит оставлять телефон подключенным к розетке на целую ночь, ведь для зарядки нужно всего несколько часов. Все остальное время только пагубно скажется на гаджете и его работе.