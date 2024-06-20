Як швидко заснути у сильну спеку: влітку без цих порад не обійтися

Дуже багато людей зіштовхуються із проблемою: влітку важко заснути, бо в кімнаті надто жарко. Та щоб не крутитися пів ночі без сну, потрібно знати кілька важливих лайфхаків на такі випадки.

Літо – це ідеальний час для прогулянок та походів, але спати в спеку зовсім невесело і часом непросто. Та отримати комфортний нічний сон у спекотну ніч все ж можливо.

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Відкрийте вікна

Це – найпростіше та найперше, що ви маєте зробити. Якщо у вашій кімнаті жаркіше, ніж на вулиці, залишайте вікна відкритими на ніч – так в приміщення потрапить свіжий вітерець.

А у ранні години повітря на вулиці стає і справді прохолодним. Свіже повітря допоможе вам знизити температуру та уникнути задухи.

Пийте більше води

Перед тим, як лягати спати, випийте склянку холодної води. Так ви можете не тільки зволожити, але й охолодити тіло. Окрім того, це допомагає компенсувати втрату води через потовиділення.

Прийміть теплий душ

Так, це може здатися трохи незвичним, та перед сном потрібно приймати не холодний, а теплий душ. В першому випадку ваше тіло підхопить ваші зусилля охолодитися та швидко зменшить приплив крові до шкіри. Через кілька хвилин вам знову стане спекотно, коли кровотік відновиться до звичного.

Натомість теплий душ збільшить приплив крові до шкіри, і тоді втрата тепла також підвищиться.



Теплий душ допоможе заснути / Фото Pexels

Вологий компрес

Цей бабусин спосіб охолодити ліжко в літню спеку працює й досі. Все, що вам потрібно зробити – це зволожити рушник чи тканину та покласти їх на лоб чи тіло. Втім, не намочуйте рушник аж надо сильно, адже ви не хочете спати на мокрому матраці та простирадлах!

Заморозьте простирадла

Цей спосіб варто спершу спробувати, а вже потім винести йому вердикт. Простирадла потрібно скласти у поліетиленовий пакет і помістити до морозильної камери. Не залишайте їх там надовго, але десь години буде достатньо для того, щоб вони охолонули.

Після цього покладіть їх на ліжко, і заснути буде набагато простіше.