Как быстро заснуть в сильную жару: летом без этих советов не обойтись

Очень многие люди сталкиваются с проблемой: летом трудно заснуть, потому что в комнате слишком жарко. Но чтобы не крутиться пол ночи без сна, нужно знать несколько важных лайфхаков на такие случаи.

Лето – это идеальное время для прогулок и походов, но спать в жару совсем невесело и порой непросто. Но получить комфортный ночной сон в жаркую ночь все же возможно.

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Откройте окна

Это – самое простое и первое, что вы должны сделать. Если в вашей комнате жарче, чем на улице, оставляйте окна открытыми на ночь – так в помещение попадет свежий ветерок.

А в ранние часы воздух на улице становится действительно прохладным. Свежий воздух поможет вам снизить температуру и избежать удушья.

Пейте больше воды

Перед тем, как ложиться спать, выпейте стакан холодной воды. Так вы можете не только увлажнить, но и охладить тело. Кроме того, это помогает компенсировать потерю воды из-за потоотделения.

Примите теплый душ

Да, это может показаться немного необычным, но перед сном нужно принимать не холодный, а теплый душ. В первом случае ваше тело подхватит ваши усилия охладиться и быстро уменьшит приток крови к коже. Через несколько минут вам снова станет жарко, когда кровоток восстановится до привычного.

Зато теплый душ увеличит приток крови к коже, и тогда потеря тепла также повысится.



Теплый душ поможет заснуть / Фото Pexels

Влажный компресс

Этот бабушкин способ охладить постель в летнюю жару работает до сих пор. Все, что вам нужно сделать – это увлажнить полотенце или ткань и положить их на лоб или тело. Впрочем, не намачивайте полотенце аж надо сильно, ведь вы не хотите спать на мокром матрасе и простынях!

Заморозьте простыни

Этот способ стоит сначала попробовать, а уже потом вынести ему вердикт. Простыни нужно сложить в полиэтиленовый пакет и поместить в морозильную камеру. Не оставляйте их там надолго, но где-то часа будет достаточно для того, чтобы они остыли.

После этого положите их на кровать, и заснуть будет намного проще.