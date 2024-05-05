Будуть свіжими тиждень: що робити, щоб паски не черствіли

Господині печуть не одну, а кілька пасок на Великдень. Свіжу випічку хочуть їсти всі, але й викидати її не можна, а черства паска зовсім не смакує. Розповідаємо кілька секретів, які допоможуть залишатися великодньому хлібу свіжим впродовж тижня.

На Великдень паски печуть самостійно чи купують готові в магазині. Втім одні й другі здатні зачерствіти. Якщо ви ще й спекли їх задовго до свята та хочете, щоб вони якомога довше залишилися свіжими, то переживати не варто. Насправді є кілька способів, від яких паска буде свіжою довго.

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Як зберегти паски свіжими

Загалом треба знати, що для того, щоб паски були свіжими треба використовувати не сухі, а пресовані дріжджі. Господині радять випікати їх в декоративних паперових формочках та одразу покривати глазур’ю, яка не дасть пасці зачерствіти.

Ще наші бабусі казали, що для того, щоб довше зберегти паску та не зіпсувати її смак, не варто її ставити в те місце, де лежить чорний житній хліб. Він зможе передати свій аромат, тож паска вже не буде такою запашною.



Паска може бути свіжою тиждень / Фото Pexels

Де зберігати паски

Господині радять одразу після випікання пасок накривати їх вологим м’яким рушником і поставити в емальовану каструлю з кришкою.

Ще один варіант – поставити паски в поліетиленовий пакет. Однак перед цим їх треба обов’язково остудити. На це може піти 3 – 4 години, та почекати треба, щоб на випічці не з’явилося плісняви.

Для тих випадків, коли паски треба зберігати на тиждень чи довше, то їх варто обернути марлею, попередньо просочивши її коньяком чи ромом. Після цього поставте в целофановий пакет, зав’яжіть та винесіть на холод. Господині кажуть, що за допомогою цього методу паска залишиться свіжою та м’якою аж до 10 днів.