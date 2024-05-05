Будут свежими неделю: что делать, чтобы куличи не черствели

Хозяйки пекут не один, а несколько куличей на Пасху. Свежую выпечку хотят есть все, но и выбрасывать ее нельзя, а черствая пасха совсем не вкусная. Рассказываем несколько секретов, которые помогут оставаться пасхальному хлебу свежим в течение недели.

На Пасху куличи пекут самостоятельно или покупают готовые в магазине. Впрочем одни и вторые способны зачерстветь. Если вы еще и испекли их задолго до праздника и хотите, чтобы они как можно дольше остались свежими, то переживать не стоит. На самом деле есть несколько способов, от которых кулич будет свежим долго.

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Как сохранить куличи свежими

В общем надо знать, что для того, чтобы куличи были свежими надо использовать не сухие, а прессованные дрожжи. Хозяйки советуют выпекать их в декоративных бумажных формочках и сразу покрывать глазурью, которая не даст куличу зачерстветь.

Еще наши бабушки говорили, что для того, чтобы дольше сохранить пасху и не испортить ее вкус, не стоит ее ставить в то место, где лежит черный ржаной хлеб. Он сможет передать свой аромат, поэтому пасха уже не будет такой душистой.



Пасха может быть свежей неделю / Фото Pexels

Где хранить куличи

Хозяйки советуют сразу после выпекания куличей накрывать их влажным мягким полотенцем и поставить в эмалированную кастрюлю с крышкой.

Еще один вариант – поставить куличи в полиэтиленовый пакет. Однако перед этим их надо обязательно остудить. На это может уйти 3 – 4 часа, и подождать надо, чтобы на выпечке не появилось плесени.

Для тех случаев, когда куличи надо хранить на неделю или дольше, то их следует обернуть марлей, предварительно пропитав ее коньяком или ромом. После этого поставьте в целлофановый пакет, завяжите и вынесите на холод. Хозяйки говорят, что с помощью этого метода кулич останется свежим и мягким до 10 дней.