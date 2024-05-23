Як правильно підрізати тюльпани: квіти стоятимуть у вазі вдвічі довше

Кожен з нас хоче якомога довше зберегти свіжість квітів. Для того, щоб вони стояли у вазі тривалий час, варто не лише змінювати систематично воду, але й підрізати їх.

Після того, як ви наповните вазою водою, тюльпани треба попередньо обробити. Мова йде про підрізання, яке здатне продовжити життя квітів.

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Як правильно підрізати тюльпани

Видаліть побілілу частину стебла, яка є мертвою або оновіть зріз на стеблах. Робіть це за допомогою гострого ножа, ножиць чи секатора. Важливий момент: зріз необхідно проводити під водою. Це допоможе запобігти закупорці транспортних судин стебла бульбашками повітря.

Підрізання стебла тюльпанів треба проводити кожного дня. Також видаліть зайве листя, щоб вони не перебували у воді. Таким чином вдасться уникнути їхнього гниття у воді, яке призводить до бактерій, які й пришвидшують в'янення квітів.



Дуже важливо підрізати стебла квітів / Фото Unsplash

Що додати у воду, щоб тюльпани довше стояли

Перед тим, як поставити тюльпани у воду, дайте водопровідній воді настоятися. Фільтровану чи бутильовану воду використовувати не можна. Вода для тюльпанів має бути дуже холодною, майже крижаною.

Води у вазі має бути багато. Впродовж дня можете її доливати або ж просто додавати кубик льоду. Фахівці радять змінювати воду вранці. Перед тим, як залишити свіжу воду – вазу треба вимити та промити стебла квітів.

Що додати у вазу, щоб тюльпани довше стояли

Квіти люблять цукровану та солону воду, тому на 1 літр води додайте 20 грамів цукру або 0,2 грама солі. Також фахівці кажуть, що можна додати 0,3 грама хлористого калію до 1 літра води. Якщо у вас не прозора ваза, тоді додайте всередину одну таблетку активованого вугілля.