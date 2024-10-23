Ці лайфхаки стали хітом: 5 способів зберігання буряка на зиму

Буряк є одним із найпопулярніших коренеплодів в Україні. Чимало людей засаджують буряками грядки, втім пізніше постає питання, де ж їх зберігати? У мережі вже давно ширяться кілька дієвих лайфхаків, які застосовують всі городники.

Буряк вважається справжнім суперфудом, тому його обов’язково варто додати у свій осінній та зимовий раціон, пишуть Поради 24. У холодну пору дуже важливо наповнювати організм вітамінами та корисними речовинами, тому бажано зберегти коренеплодами свіжими увесь сезон.

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Щоб овочі збереглися твердими, а шкірка не поморщилась, радимо застосувати кілька порад, які є ефективними в зберіганні овочів.

Кухонна сіль

Сіль є чудовим присипним матеріалом, оскільки створює ідеальний захист коренеплодів від гниття. Буряки треба добре обробити соляним розчином, а тоді просушити й укласти зберігати на тривалий час.

Крейда

Крейдяний порошок гарно зберігає буряки, бо запобігає їхньому в’яненню. Оброблені буряки карбонатом кальцію зберігають цінні властивості тривалий час.

Пісок

Також популярним методом є закопування у пісок, втім перед зберіганням його треба добре висушити на сонці чи у духовці. Насипати його треба так, щоб буряки не стикалися, а верхній шар піску має бути понад 2 сантиметри.



Найкращі способи зберігання буряка на зиму / Фото Pexels

Тирса чи мох

Якщо у вас немає піску – скористайтеся тирсою чи мохом. Вони теж здатні утримати вологу й коренеплоди довго будуть свіжі.

Зберігання в пакетах

Буряк чи моркву можна тримати в пакеті, але треба пам’ятати головне правило – вони не мають бути герметично закриті, бо це лише призведе до накопичення вологи і гниття.