Перед тим як садити часник, треба обов’язково підготувати ґрунт, пише "Флористікс". Його треба вирощувати під сонцем, бажано у супіщаному некислому ґрунті. Важливий момент: свіжий гній у ґрунт для часнику додавати не треба, оскільки це призведе до хвороб та шкідників.

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Добрива можна внести за 2 тижні до посадки. Ґрунт треба перекопати на штих лопати, додаючи на кожен метр квадратний по 5 кілограмів перегною, а також по 30 грамів суперфосфату і по 20 грамів калійної солі.

Далі ділянку треба полити розчином мідного купоросу (1 чайна ложка на 10 літрів води). До посадки грядка має бути накрита плівкою.

Названо найкращий час для посадки часнику
Названо найкращий час для посадки часнику / Фото Pexels

Коли садити часник у листопаді

В останній місяць осені часник можна садити 18, 20 та 28 листопада. Ці дні вважаються найкращими для посадки. Також хорошими датами є 19, 24, 25, 29 листопада.

Як посадити часник на зиму

Після того, як підготуєте ділянку, треба зробити борозни глибиною 15 – 20 сантиметрів на відстані 20 сантиметрів одна від одної. На дно насипте грубий пісок шаром 3 сантиметри.

Це допоможе зубчикам запобігти контакту з ґрунтом та захистити їх від гниття. Після закладання зубчиків у ґрунт, ділянку мульчують 2-сантиметровим шаром сухого торфу та змішаної тирси із землею.