Перед тим як садити часник, треба обов’язково підготувати ґрунт, пише "Флористікс". Його треба вирощувати під сонцем, бажано у супіщаному некислому ґрунті. Важливий момент: свіжий гній у ґрунт для часнику додавати не треба, оскільки це призведе до хвороб та шкідників.

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Добрива можна внести за 2 тижні до посадки. Ґрунт треба перекопати на штих лопати, додаючи на кожен метр квадратний по 5 кілограмів перегною, а також по 30 грамів суперфосфату і по 20 грамів калійної солі.

Далі ділянку треба полити розчином мідного купоросу (1 чайна ложка на 10 літрів води). До посадки грядка має бути накрита плівкою.



Названо найкращий час для посадки часнику / Фото Pexels

Коли садити часник у листопаді

В останній місяць осені часник можна садити 18, 20 та 28 листопада. Ці дні вважаються найкращими для посадки. Також хорошими датами є 19, 24, 25, 29 листопада.

Як посадити часник на зиму

Після того, як підготуєте ділянку, треба зробити борозни глибиною 15 – 20 сантиметрів на відстані 20 сантиметрів одна від одної. На дно насипте грубий пісок шаром 3 сантиметри.

Це допоможе зубчикам запобігти контакту з ґрунтом та захистити їх від гниття. Після закладання зубчиків у ґрунт, ділянку мульчують 2-сантиметровим шаром сухого торфу та змішаної тирси із землею.