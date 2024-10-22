Перед тем как сажать чеснок, надо обязательно подготовить почву, пишет "Флористикс". Его надо выращивать под солнцем, желательно в супесчаной некислой почве. Важный момент: свежий навоз в почву для чеснока добавлять не надо, поскольку это приведет к болезням и вредителям.

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Удобрения можно внести за 2 недели до посадки. Почву надо перекопать на штих лопаты, добавляя на каждый метр квадратный по 5 килограммов перегноя, а также по 30 граммов суперфосфата и по 20 граммов калийной соли.

Далее участок надо полить раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 литров воды). До посадки грядка должна быть накрыта пленкой.

Названо лучшее время для посадки чеснока
Названо лучшее время для посадки чеснока / Фото Pexels

Когда сажать чеснок в ноябре

В последний месяц осени чеснок можно сажать 18, 20 и 28 ноября. Эти дни считаются лучшими для посадки. Также хорошими датами являются 19, 24, 25, 29 ноября.

Как посадить чеснок на зиму

После того, как подготовите участок, надо сделать борозды глубиной 15 – 20 сантиметров на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. На дно насыпьте крупный песок слоем 3 сантиметра.

Это поможет зубчикам предотвратить контакт с почвой и защитить их от гниения. После закладки зубчиков в почву, участок мульчируют 2-сантиметровым слоем сухого торфа и смешанных опилок с землей.