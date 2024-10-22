Перед тем как сажать чеснок, надо обязательно подготовить почву, пишет "Флористикс". Его надо выращивать под солнцем, желательно в супесчаной некислой почве. Важный момент: свежий навоз в почву для чеснока добавлять не надо, поскольку это приведет к болезням и вредителям.

Читайте также Картофель не позеленеет и не станет мягким: вот секрет хранения его дома

Удобрения можно внести за 2 недели до посадки. Почву надо перекопать на штих лопаты, добавляя на каждый метр квадратный по 5 килограммов перегноя, а также по 30 граммов суперфосфата и по 20 граммов калийной соли.

Далее участок надо полить раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 литров воды). До посадки грядка должна быть накрыта пленкой.



Названо лучшее время для посадки чеснока / Фото Pexels

Когда сажать чеснок в ноябре

В последний месяц осени чеснок можно сажать 18, 20 и 28 ноября. Эти дни считаются лучшими для посадки. Также хорошими датами являются 19, 24, 25, 29 ноября.

Как посадить чеснок на зиму

После того, как подготовите участок, надо сделать борозды глубиной 15 – 20 сантиметров на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. На дно насыпьте крупный песок слоем 3 сантиметра.

Это поможет зубчикам предотвратить контакт с почвой и защитить их от гниения. После закладки зубчиков в почву, участок мульчируют 2-сантиметровым слоем сухого торфа и смешанных опилок с землей.