Як правильно зберігати часник, щоб не висохнув: поради від господинь

Щоб продовжити термін зберігання часнику, треба знати як правильно його зберігати, щоб він не висохнув та залишався ароматним й смачним ще до кінця зими. Часник є популярною городньою культурою, яка використовується в приготуванні багатьох страв, тому важливо забезпечити цьому овочу правильне зберігання.

У погребі та холодильнику часник найчастіше псується, тому варто про ці місця забути й обрати кращі варіанти, які пропонують господині, пише 24 Канал.

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Де зберігати часник

Прохолодне місце

Щоб часник якомога довше був свіжим, зубчики потрібно тримати неушкодженими в шкірці. Розбивання на частини пришвидшує висихання й скорочує час зберігання. Тримати часник потрібно цілий в прохолодному чи сухому місці з гарною циркуляцією повітря, до прикладу, у шафі. Саме охолодження часнику призводить до проростання й гіркого смаку. Тримати його варто в кошику замість поліетиленових пакетів, які затримують вологу.

Заплетення в коси

Спробуйте з головок часнику заплести коси. Для цього знадобиться часник з не зрізаними стеблами. Для міцності візьміть мотузку, яку слід вплести в косу. У такому вигляді потрібно підвісити часник в сухе й добре провітрювальне приміщення – на кухні чи заскленому балконі.



Різні методи зберігання часнику / Фото Pexels

У банках

У квартирі часник можна зберігати в скляних банках. Попередньо їх треба буде добре вимити й просушити. Часник закладають цілими головками чи розбирають на зубчики. Банки не потрібно закривати кришками, лише поставити в сухе та затемнене місце. Додатково часник в банці можна пересипати сіллю, яка забиратиме зайву вологу.

Замороження часнику

Для тривалого зберігання часник можна заморожувати до 12 місяців. Зубчики потрібно очистити від шкірки й розкласти на деко. Виділіть час, щоб вони добре заморозилися, а тоді перекладіть їх в герметичний пакет.