Часник лежатиме свіжим пів року: простий трюк не дасть йому зіпсуватися

Часник – це одна з найкращих спецій, що може додати смаку чи не кожній страві. Та чимало людей не знають, як його зберігати, аби він не проростав та не гнив.

Неправильне зберігання часнику може призвести до того, що коренеплід дуже швидко зіпсується. Натомість існує спосіб зберігання, який вбереже ваш часник від плісняви та гниття, повідомляє 24 Канал.

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Як правильно зберігати часник?

Чимало людей просто кладуть головки часнику у холодильник, сподіваючись, що це допоможе зберігати його довше. Втім, професіонали радять відмовитися від цієї ідеї, адже холодильник – не найкраще середовище для продукту.

Для часнику потрібне прохолодне сухе місце, але холодильник не підходить – цей продукт має зберігатися за вищої температури, і в місці, де немає підвищеної вологості. Окрім того, завадити хорошому зберіганню продукту може також і світло, що є у холодильнику.



Часник потрібно зберігати на полиці / Фото Pexels

Та зберігати часник у шухляді також не годиться – коренеплоду потрібно забезпечити потік повітря. Таким чином полиця, розташована якомога далі від сонячного світла, стане ідеальним місцем для тривалого зберігання часнику. Зважайте також, що якщо покласти його в холодильник, продукт може не тільки прорости, але й почати гірчити.

Але якщо вам потрібно зберегти велику кількість часнику на тривалий час – до року, тоді його можна заморозити. Щоб заморозити цілі зубчики, їх потрібно очистити від шкірки та покласти на деко. Спершу дайте їм підморозитися, а тоді перекладіть у герметичний пакет.

А ось подрібнений часник можна заморозити у формочках для льоду, заливши невеликою кількістю води. Так ви зможете додавати його порційно до різних страв під час приготування їжі.