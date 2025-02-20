Найкраще часник зберігається в темному та прохолодному місці, пише 24 Канал. Господині радять зберігати часник в прохолодному місці у відкритих коробках, зі спеціальними отворами для провітрювання чи в полотняних мішках.

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Де найкраще зберігати часник

Оптимальною температурою для зимового сорту вважається зберігання часнику від -2 до +2 градусів. Дехто використовує старовинний спосіб зберігання часнику, заплітаючи його в коси та розвішуючи на гачках.

У квартирі часник зберігають у банках. Для цього його треба добре помити, просушити, а тоді покласти в банку, закрити кришкою й поставити в сухе й темне місце. Для поглинання вологи зубчики можна пересипати сіллю. Це потрібно зробити для того, щоб він не пожовтів та не висох, оскільки це стається у випадку, коли з нього випаровується вся волога.



Часник можна зберігати з розібраними зубчиками / Фото Pexels

Часник може навіть темніти. Це стається через те, що поруч зі здоровими голівками часнику зберігаються деформовані й гнилі.

Зберігають часник у сітках чи капронових панчохах, оскільки це є простим та ефективним способом збереження часнику впродовж тривалого часу. Обидва матеріали добре пропускають повітря та запобігають загниванню. Сітку чи панчоху з часником підвішують в темному місці й періодично перевіряють стан головок.

Якщо ж у квартирі низька вологість повітря, то часник може всихати. Щоб уникнути цього, головки потрібно упакувати в харчову плівку. Метод дає змогу зберегти часник соковитим й запобігти його висиханню.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка та гаряча вода.

Часник можна зберігати у дверцятах холодильника, але треба розуміти, що через підвищену вологість він пролежить там не довше місяця. Зубчики часнику також можна зберігати в олії. Для цього їх треба повністю очистити, помістити в банки й залити олією.

У випадку, якщо треба, щоб часник пролежав дуже довго, то помістіть його в морозильну камеру. Очистіть зубчики та поскладайте в поліетиленовий пакет, помістивши в контейнери на полиці морозилки.