Скільки можна зберігати черешню вдома: ось прості поради, щоб вона не псувалася

Черешня – це сезонний продукт, який варто купувати, поки він є. Але, на жаль, ця ягода зберігається зовсім недовго, тож вам потрібно знати кілька основних правил щодо того, як її зберігати.

Свіжі ягоди можуть бути надзвичайно ароматними, але вже за кілька днів неправильного зберігання вони можуть не тільки втратити смак та привабливий вигляд, але і згнити. Тож Поради 24 зібрали кілька рекомендацій щодо правильного зберігання черешень вдома.

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Як зберігати черешню у холодильнику

Щойно ви принесли свіжі ягоди до себе додому, вам потрібно одразу ж покласти їх до холодильника. І якщо ви будете все робити правильно, тоді черешні можна буде їсти ще протягом 5 днів. Але ось за кімнатної температури термін зберігання ягоди суттєво зменшується, і вже через день всередині почнуться процеси бродіння.

Та перед тим, як класти ягоди до холодильника, потрібно зробити ще дещо. Перш за все, огляньте усі плоди та відразу відберіть ті, які хоч трохи зіпсовані. По-друге, займіться також і тим, щоб просушити ягоди, якщо помітили на поверхні вологу. Але ось мити черешню перед зберіганням не можна.

Найкраще купувати ягоди, які містять черенки, адже це може подовжити життя черешень на 1 – 2 дні. Не варто класти ягоди і в поліетиленовий пакет, а натомість краще буде складати черешні у керамічні тарілки чи пластикові лотки.

А ось місткість з черешнею краще тримати відкритою, адже так можна уникнути підсихання плодів.



Черешню потрібно зберігати правильно / Фото Pexels

Як заморозити черешню

На жаль, надовго зберегти свіжість черешні просто неможливо, але ви цілком можете подовжити термін її життя за допомогою заморозки. Для того, щоб це зробити, можна скористатися функцією швидкої заморозки. Якщо ж її немає, тоді ви можете викладати пласким шаром на дошці на покласти до морозильної камери.

Після того, як ягоди стануть твердими, ви можете перекласти їх в контейнер.