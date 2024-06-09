Сколько можно хранить черешню дома: вот простые советы, чтобы она не портилась

Черешня – это сезонный продукт, который стоит покупать, пока он есть. Но, к сожалению, эта ягода хранится совсем недолго, поэтому вам нужно знать несколько основных правил относительно того, как ее хранить.

Свежие ягоды могут быть чрезвычайно ароматными, но уже через несколько дней неправильного хранения они могут не только потерять вкус и привлекательный вид, но и сгнить. Поэтому Советы 24 собрали несколько рекомендаций по правильному хранению черешен дома.

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Как хранить черешню в холодильнике

Только вы принесли свежие ягоды к себе домой, вам нужно сразу же положить их в холодильник. И если вы будете все делать правильно, тогда черешни можно будет есть еще в течение 5 дней. Но вот при комнатной температуре срок хранения ягоды существенно уменьшается, и уже через день внутри начнутся процессы брожения.

Но перед тем, как класть ягоды в холодильник, нужно сделать еще кое-что. Прежде всего, осмотрите все плоды и сразу отберите те, которые хоть немного испорчены. Во-вторых, займитесь также и тем, чтобы просушить ягоды, если заметили на поверхности влагу. Но вот мыть черешню перед хранением нельзя.

Лучше всего покупать ягоды, которые содержат черенки, ведь это может продлить жизнь черешен на 1 – 2 дня. Не стоит класть ягоды и в полиэтиленовый пакет, а вместо этого лучше будет складывать черешни в керамические тарелки или пластиковые лотки.

А вот емкость с черешней лучше держать открытой, ведь так можно избежать подсыхания плодов.



Черешню нужно хранить правильно / Фото Pexels

Как заморозить черешню

К сожалению, надолго сохранить свежесть черешни просто невозможно, но вы вполне можете продлить срок ее жизни с помощью заморозки. Для того, чтобы это сделать, можно воспользоваться функцией быстрой заморозки. Если же ее нет, тогда вы можете выкладывать плоским слоем на доске на положить в морозильную камеру.

После того, как ягоды станут твердыми, вы можете переложить их в контейнер.