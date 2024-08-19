Навчіться розпоряджатися своїми фінансами: 5 речей, які потрібно знати усім

Звісно ж, для того, щоб мати гроші, потрібно не тільки вміти їх заробляти, але й знати, як правильно ними розпоряджатися. І кілька порад можуть вам у цьому допомогти.

Зберігання грошей, відкладення, заощадження та фінансова подушка – всі ці речі дуже важливі, якщо ви хочете справді мати лік своїм грошам та знати, на що і як ви їх витрачаєте.

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Розробіть стратегію та відкладайте гроші

Для того, щоб вести особисті фінанси, потрібна стратегія, план, якого ви будете дотримуватися. Так ви зможете не тільки зібрати, але й примножити свої гроші. Наприклад, хорошим стартом буде відкладати приблизно 10 – 20% від свого доходу.

Створіть резервний фон

Забезпечені люди завжди дбають про те, щоб мати резервний фонд на випадок непередбачуваних ситуацій. В ідеалі він має покривати поточні витрати на 6 – 9 місяців. Необов'язково відкладати все і відразу. Варто натомість робити відкладення з кожної зарплати.

Розберіться, куди йдуть ваші гроші

Спробуйте фіксувати свої витрати. Так ви зрозумієте, на які речі витрачаєте найбільше грошей, і це допоможе зменшити ці витрати. Зекономлені гроші – це ті кошти, які ви можете покласти у відкладення.



Відкладення потрібно створювати поступово / Фото Pexels

Уникайте боргів і понтів

Дуже часто успішні люди обходяться без останніх версій смартфонів чи найновіших автомобілів. І основний крок, який допоможе вам успішно відкладати гроші та зберігати їх – це жити відповідно до своїх доходів.

А кредити на здійснення своїх бажань – це найгірше, що можна зробити з особистими фінансами.

Інвестуйте з розумом

Чимало людей мріють про те, що вони можуть вкласти невелику суму грошей і одразу ж заробити на цьому, проте, на жаль, це працює не так. Інвестування – це тривалий і трудомісткий процес. Намагайтеся укладати менше угод, натомість більше вивчати інформацію, планувати та розробляти стратегії.