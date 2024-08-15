Перше, що ви маєте зробити, коли вирішили шукати нову роботу – це скласти стратегію пошуку. Вона має просто-таки вирішальне значення для вашого успіху, і нехтувати нею не варто. І HR-спеціалістка Катерина Бенесь з PwC поділилася кількома важливими порадами.

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Оцініть себе

Перед тим, як починати пошук пропозицій, потрібно зуміти бути чесним із собою. Трохи поміркуйте та поставте собі такі запитання:

Які в мене сильні та слабкі сторони?

Які навички я вже маю?

Що мені подобається, а що робити я не хочу?

Які в мене довгострокові кар'єрні цілі?

Так ви отримаєте чіткіше розуміння щодо можливостей, які підходять і під ваші амбіції, і під ваші навички.

Складіть стратегію

Підхід до пошуку роботи вимагає створити структуру – так ви відчуватимете контроль у тому, що часто здається надзвичайно хаотичним процесом. Розділіть увесь процес пошуку роботи на керовані завдання: дослідження компаній, підготовка резюме, надсилання відгуків на вакансії тощо.



Стратегія у пошуку роботи дуже важлива / Фото Pexels

Соціальні мережі

Перевірте, чи давно ви оновлювали інформацію у своїх соціальних мережах – зокрема, у LinkedIn та Facebook. Якщо сторінок немає – саме час їх створити. Розширюйте свої кола контактів, додавайте у друзі рекрутерів та HR, публікуйте дописи про те, що ви відкриті до нових кар'єрних можливостей. Також ви можете писати роботодавцям самостійно.

Підготовка до співбесіди

Коли ви починаєте отримувати перші запрошення на співбесіди, вам потрібно ретельно підготуватися для того, щоб справити позитивне враження. Отож, ось кілька кроків, які не варто пропускати:

Виділіть час на пошук інформації про компанію.

Підготуйте запитання про свою позицію.

Занотовуйте те, що не зрозуміли, чи чого не вистачає в описі вакансії.

Приготуйтеся до самопрезентації.

Залишайтеся позитивними та наполегливими

Пошук роботи часом може видаватися справжніми американськими гірками. Головне, пам'ятайте, що невдачі та відмови – це природна частина процесу, а також зона вашого розвитку.

Ось кілька лайфхаків, які можуть полегшити ваш пошук роботи: