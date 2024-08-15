Первое, что вы должны сделать, когда решили искать новую работу – это составить стратегию поиска. Она имеет просто-таки решающее значение для вашего успеха, и пренебрегать ею не стоит. И HR-специалистка Екатерина Бенесь из PwC поделилась несколькими важными советами.

Интересно Не допустите этих ошибок: после чего нельзя сажать чеснок

Оцените себя

Перед тем, как начинать поиск предложений, нужно суметь быть честным с собой. Немного подумайте и задайте себе такие вопросы:

Какие у меня сильные и слабые стороны?

Какие навыки я уже имею?

Что мне нравится, а что делать я не хочу?

Какие у меня долгосрочные карьерные цели?

Так вы получите более четкое понимание относительно возможностей, которые подходят и под ваши амбиции, и под ваши навыки.

Составьте стратегию

Подход к поиску работы требует создать структуру – так вы будете чувствовать контроль в том, что часто кажется чрезвычайно хаотичным процессом. Разделите весь процесс поиска работы на управляемые задачи: исследование компаний, подготовка резюме, отправка отзывов на вакансии и тому подобное.



Стратегия в поиске роботи очень важна / Фото Pexels

Социальные сети

Проверьте, давно ли вы обновляли информацию в своих социальных сетях – в частности, в LinkedIn и Facebook. Если страниц нет – самое время их создать. Расширяйте свои круги контактов, добавляйте в друзья рекрутеров и HR, публикуйте сообщения о том, что вы открыты к новым карьерным возможностям. Также вы можете писать работодателям самостоятельно.

Подготовка к собеседованию

Когда вы начинаете получать первые приглашения на собеседования, вам нужно тщательно подготовиться для того, чтобы произвести положительное впечатление. Итак, вот несколько шагов, которые не стоит пропускать:

Выделите время на поиск информации о компании.

Подготовьте вопросы о своей позиции.

Записывайте то, что не поняли, или чего не хватает в описании вакансии.

Приготовьтесь к самопрезентации.

Оставайтесь позитивными и настойчивыми

Поиск работы порой может казаться настоящими американскими горками. Главное, помните, что неудачи и отказы – это естественная часть процесса, а также зона вашего развития.

Вот несколько лайфхаков, которые могут облегчить ваш поиск работы: