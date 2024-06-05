Вода в пластикових пляшках не буде псуватися: простий лайфхак

Чимало українців зберігають вдома пляшки води на випадок відключення водопостачання. Та іноді вода може псуватися та цвісти, якщо не зберігати її правильно.

Запас води у пластикових пляшках – це необхідність, проте для того, щоб вона залишалася свіжою, і вам не доводилося її замінювати кожні кілька днів, потрібно розуміти, як зберігати її протягом тривалого часу.

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У чому можна зберігати питну воду вдома

Наповнювати водою потрібно місткості різного обсягу і розмірів, щоб вода зберігалася у різних тарах. Але коли ви обираєте їх, потрібно зважати на ряд важливих правил:

контейнери мають бути із харчового пластику або ж такі, що призначені для зберігання дощової води;

краще використовувати прозорі місткості;

воду з-під крана потрібно тримати далеко від джерел світла та хімічних джерел забруднення;

взимку не можна тримати воду на вулиці.

Також важливо розуміти і час, протягом якого можна зберігати воду у бутлях: якщо ви хочете тримати її довше, ніж 6 місяців, тоді її потрібно очищати. Якщо ж ви не можете цього зробити, тоді зважайте на те, що воду доведеться міняти.



Воду потрібно зберігати у правильній тарі / Фото Pexels

Скільки водопровідної води потрібно зберігати вдома

Перед тим, як набирати водопровідну воду в усі тазики і банки, потрібно розрахувати, скільки води споживає ваша родина. Ось деякі загальні норми на людину:

на пиття на приготування їжі – 3 літри води;

для гігієнічних процедур – 4 літри води;

для туалету, миття рук, душу – 15 – 25 літрів води;

для домашніх улюбленців – по ситуації.

Втім, у кількості води потрібно все ж орієнтуватися на потреби кожної окремої людини.