Вода в пластиковых бутылках не будет портиться: простой лайфхак, как этого достичь

Многие украинцы хранят дома бутылки воды на случай отключения водоснабжения. Но иногда вода может портиться и цвести, если не хранить ее правильно.

Запас воды в пластиковых бутылках – это необходимость, однако для того, чтобы она оставалась свежей, и вам не приходилось ее заменять каждые несколько дней, нужно понимать, как хранить ее в течение длительного времени.

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В чем можно хранить питьевую воду дома

Наполнять водой нужно емкости разного объема и размеров, чтобы вода хранилась в разных тарах. Но когда вы выбираете их, нужно учитывать ряд важных правил:

контейнеры должны быть из пищевого пластика или такие, что предназначены для хранения дождевой воды;

лучше использовать прозрачные емкости;

воду из-под крана нужно держать вдали от источников света и химических источников загрязнения;

зимой нельзя держать воду на улице.

Также важно понимать и время, в течение которого можно хранить воду в бутылях: если вы хотите держать ее дольше, чем 6 месяцев, тогда ее нужно очищать. Если же вы не можете этого сделать, тогда учитывайте то, что воду придется менять.



Воду нужно хранить в правильной таре / Фото Pexels

Сколько водопроводной воды нужно хранить дома

Перед тем, как набирать водопроводную воду во все тазики и банки, нужно рассчитать, сколько воды потребляет ваша семья. Вот некоторые общие нормы на человека:

на питье на приготовление пищи – 3 литра воды;

для гигиенических процедур – 4 литра воды;

для туалета, мытья рук, душа – 15 – 25 литров воды;

для домашних любимцев – по ситуации.

Впрочем, в количестве воды нужно все же ориентироваться на потребности каждого отдельного человека.