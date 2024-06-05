Сухие цветы и увядшие цветоносы – это хорошая среда для вредителей и болезней, именно поэтому после увядания все цветоносы надо удалить садовыми ножницами.

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Как обрезать ирисы

Листья под корень срезать нельзя. Их надо оставлять на ирисах до конца осени, чтобы растение смогло накопить нужный объем питательных веществ. В случае, если вы хотите размножить растение семенами, то стоит оставить несколько цветов для завязи семенной коробки. Подрежьте немного для того, чтобы цветы сохраняли декоративный вид.

Цветоносы надо срезать на высоте 2,5 сантиметра от корня, а затем удалить сухие и поврежденные листья. Ирисы надо проверять на наличие увядших бутонов не менее двух раз в неделю.

Хорошо влияет на состояние растения обрезка во время осенних дождей. Листья надо обрезать на расстоянии 15 сантиметров от почвы. Окончательная обрезка должна состояться перед наступлением первых заморозков.



Ирисы после цветения обрезают / Фото Pexels

Как ухаживать за ирисами после цветения

Поливать ирисы после отцветания не нужно, поскольку в этот период в корнях или луковицах растения накапливается сухое вещество, а полив вызовет застой воды в корневой системе.

После цветения ирисы можно подкормить компостом. Навозом удобрять нельзя, потому что корни начнут загнивать. Основную подкормку проводят фосфором и калием через месяц после их увядания.

Уже в ноябре, после окончания сезона дождей, остатки листьев и верх корневищ ирисов обрабатывают фунгицидами. А вот позднюю подкормку стоит сделать незадолго до наступления заморозков. Это должен быть минеральный комплекс, который не содержит азота.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Когда пересаживать ирисы после цветения

На самом же деле ирисы стоит пересаживать не чаще, чем раз в 4 – 5 лет осенью, в сентябре. Перед пересаживанием листья обрезаются. Растение выкапывают, очищают от почвы и разделяют корневища. Несколько дней их надо хранить в сухом месте, а в начале октября высадить в грунт.

Как утеплить ирисы на зиму

Цветы на зиму нуждаются в укрытии в течение первых 2 – 3 лет жизни. Для этого надо использовать торф, перегной, солому или стружку. Растения надо укрыть 10 сантиметрами этого материала, а сверху положить ветви ели.