Первый месяц лета для любого владельца участка чрезвычайно загружен и важен – нужно успеть и досадить культуры на огороде, и прополоть грядки, и ухаживать за молодыми саженцами. Поэтому Советы 24 подобрали неудачные и полезные дни для различных видов работы на огороде.

Интересно Лунный календарь посадки растений: названы дни, когда можно сажать что-то на огороде, а когда нет

Какие есть благоприятные дни для работы

Учитывая все фазы Луны, для работ в саду и на огороде лучше всего выбрать такие числа: 1 – 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 29 и 30 июня. Эти даты следует использовать для высадки, вспашки, мульчирования, обрезки и полива растений.

Когда сажать какие растения

По лунному календарю можно определить и лучшие даты для посадки различных культур. Поэтому если вы хотите получить лучший урожай, лучше сначала свериться с фазой Луны, а уже потом браться за семена или саженцы.



Существуют удачные дни для работы на огороде / Фото Pexels

Когда сажать:

зелень, салат – 1 – 3, 19-20, 24, 20 – 30;

редис, редька, дайкон, свекла – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 27;

огурцы, томаты, баклажаны – 1 – 3, 19 – 20, 24, 20 – 30;

морковь, лук, горох, фасоль – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 27;

кабачки, патиссоны, тыквы – 1-3, 19 – 20, 24, 20 – 30;

капуста цветная и белокочанная – 1 – 3, 9, 10 – 12, 24 – 25, 30.

Какие есть неудачные дни для посадки овощей

Впрочем, есть все же несколько дней, когда стоит держаться подальше от огорода и растений. Культуры, посаженные в опасные даты, будут уязвимы к болезням и не дадут очень хорошего урожая. Зато в эти дни можно заняться подготовкой инвентаря, увлечениями и отдыхом.

Поэтому, в июне есть такие удачные для огородных работ дни: 4, 8, 13, 17, 18, 26 числа.