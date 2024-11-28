Ріпчаста цибуля буде лежати до весни: секрет зберігання, пор який знають не всі

Мати запаси продуктів – це дуже вдала ідея. Ось тільки з такими делікатними овочами, як цибуля, варто бути обережними, адже вони можуть зіпсуватися до того, як ви встигнете їх використати.

Овочі часто є примхливими у зберіганні – особливо, коли їх потрібно зберігати навіть не тижнями, а місяцями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Comfy. І якщо ви хочете розібратися, що потрібно зробити, аби ваша цибуля ніколи не псувалася взимку.

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Чому цибуля псується?

Ріпчаста цибуля – це досить примхливий у зберіганні продукти, адже він дуже чутливий до температури та рівня вологості. Якщо у місці, де ви тримаєте запас цибулі, буде надто тепло, тоді вона може почати швидко проростати. Якщо ж у приміщенні волого, вона неодмінно загниє.

Надто низька температура для цибулі також згубна – вона стане водянистою та прозорою. Проблеми зі зберігання виникають навіть тоді, коли ви зберігаєте її у контейнерах, де немає належної вентиляції. Коли цибуля не має доступу до повітря, вологість всередині місткості може підвищуватися, і це також зрештою призведе до псування.



Цибулю потрібно вміти зберігати взимку / Фото Pexels

Як правильно зберігати ріпчасту цибулю

Для того, щоб ваша цибуля спокійно пролежала всю зиму і не зіпсувалася, вам потрібно забезпечити для неї правильні умови зберігання. Найкращим місцем стане прохолодний, сухий та темний простір з хорошою циркуляцією повітря.

Хороша вентиляція є ключовим моментом. Оптимальна температура для зберігання цибулі – це від 7 до 13 градусів тепла. У квартирі організувати таке досить складно, тож краще зберігати цибулю на заскленому балконі чи лоджії.

Місткість для зберігання цибулі має бути така, аби не створювалося парникового ефекту – можна використовувати дерев'яні чи пластикові ящики із зазорами для доступу повітря, або ж овочеві мішки-сітки з великими прорізаними вентиляційними отворами.

А ось невеликий запас цибулі, до кількох кілограмів, можна зберігати у овочевому ящику холодильника. Втім, не дуже довго – в хорошому стані вона триматиметься всього 2 – 3 тижні, а після цього почне псуватися.