Із засміченням у раковині стикаються багато людей, тож для того, щоб не використовувати постійно хімічні засоби, радимо скористатися підручними методами, пише 24 Канал.

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Є низка способів, яка вже перевірена господарями неодноразово. Методів пробивання засмічення є чимало, тож ділимося найпопулярнішими з них.

Окріп

Цей лайфхак підходить для металевих труб, однак якщо труби пластикові, то використовувати цей метод не варто. Кип’яток залийте в зливний отвір (0,5 літра) й зачекайте 20 хвилин. Гаряча вода може розчинити нашарування жиру, яке не дозволяло протікати воді.

Лимон з сіллю

Половину лимона наріжте маленькими шматочками. Перекладіть їх у ємність й залийте водою з додаванням 2 столових ложок солі. Все перемішайте, перекрутіть у блендері до однорідності й процідіть сік. Тоді додайте до нього краплю миючого засобу й перелийте у формочки для льоду.

Поставте все у морозильник, щоб кубики застигли. Тоді при будь-якому подальшому засміченню витягайте з морозилки кубик льоду й ставте в раковину. Цей саморобний засіб чудово виводить жир та сміття, яке осідає на поверхні труб.



Засмічення у раковині можна легко позбутися / Фото Pexels

Розчин соди

Розчиніть у склянці води кілька ложок соді й вилийте у зливний отвір. Далі зачекайте 5 хвилин й скористайтеся вантузом для усунення засмічення. Сміття із забитої раковини мало б пройти.

Сода та оцет

У рівних пропорціях треба змішати соду та оцет й залити отриману суміш в раковину. Зачекайте кілька хвилин, а тоді промийте все гарячою водою. Засіб добре справляється з жиром та сміттям.

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Лимонна кислота

У зливний отвір засипте 100 грамів лимонної кислоти, тоді додайте 250 міліграмів окропу, а через 20 хвилин все змийте гарячою водою.