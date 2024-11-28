С засорением в раковине сталкиваются многие люди, поэтому для того, чтобы не использовать постоянно химические средства, советуем воспользоваться подручными методами, пишет 24 Канал.

Читайте также Что категорически нельзя сушить на батарее: это надо запомнить

Есть ряд способов, которые уже проверены хозяевами неоднократно. Методов пробивания засора немало, поэтому делимся самыми популярными из них.

Окреп

Этот лайфхак подходит для металлических труб, однако если трубы пластиковые, то использовать этот метод не стоит. Кипяток залейте в сливное отверстие (0,5 литра) и подождите 20 минут. Горячая вода может растворить наслоение жира, которое не позволяло протекать воде.

Лимон с солью

Половину лимона нарежьте маленькими кусочками. Переложите их в емкость и залейте водой с добавлением 2 столовых ложек соли. Все перемешайте, перекрутите в блендере до однородности и процедите сок. Тогда добавьте к нему каплю моющего средства и перелейте в формочки для льда.

Поставьте все в морозильник, чтобы кубики застыли. Тогда при любом дальнейшем засорении извлекайте из морозилки кубик льда и ставьте в раковину. Это самодельное средство прекрасно выводит жир и мусор, который оседает на поверхности труб.



От засора в раковине можно легко избавиться / Фото Pexels

Раствор соды

Растворите в стакане воды несколько ложек соды и вылейте в сливное отверстие. Далее подождите 5 минут и воспользуйтесь вантузом для устранения засора. Мусор из забитой раковины должен был бы пройти.

Сода и уксус

В равных пропорциях надо смешать соду и уксус и залить полученную смесь в раковину. Подождите несколько минут, а потом промойте все горячей водой. Средство хорошо справляется с жиром и мусором.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Лимонная кислота

В сливное отверстие засыпьте 100 граммов лимонной кислоты, тогда добавьте 250 миллиграммов кипятка, а через 20 минут все смойте горячей водой.