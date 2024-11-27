Спроба заощадити час на сушінні може обернутися фіаско, оскільки річ може зіпсуватися й доведеться купувати нову, пише 24 Канал. Сушіння на радіаторі може призвести до пошкодження чи деформації матеріалів.

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Які речі не можна сушити на батареї

Вбрання з натуральних тканин. Одяг з вовни чи кашеміру може деформуватися, тому його краще сушити довше на балконі, але з розумінням того, що річ не зіпсується.

Синтетика. Поліестер, нейлон та акрил є чутливими до високих температур, тож після сушіння на батареї можуть втратити форму та навіть почати виділяти неприємний запах через плавлення волокон. Якщо батарея буде дуже гарячою, то деякі речі можуть навіть загорітися. Саме тому синтетичні речі треба сушити на свіжому повітрі.



Речі сушити на батареї не рекомендовано / Фото Pexels

Взуття. Не можна сушити взуття на батерії, оскільки шкіра через вплив гарячого повітря почне деформуватися й тріскатися. Приклеєні деталі можуть повідпадати, а підошва почне відклеюватися. Для швидкого висихання взуття краще скористатися електричними сушарками.

Дитячі речі. За дитячими речима слід обережно доглядати, оскільки вони є чутливими до високих температур. Пересушування може призвести до втрати м’якості. При нагріванні деякі тканини можуть виділяти шкідливі речовини, які можуть бути небезпечними для дітей. Дитяче вбрання найкраще сушити на свіжому повітрі.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Якщо у вас немає доступу до мотузок на свіжому повітрі чи ними не оснащений балкон, тоді випрані речі можна висушити на рушникосушці у ванній, яка називається "змійкою". Таке сушіння буде безпечнішим, ніж радіатор.