Використовувати інсектицидні аерозолі не зовсім доцільно у квартирі, оскільки в таких засобах містяться токсичні речовини, які можуть осідати на поверхнях, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Жодного павука не буде в оселі: допоможе овоч, якого вони бояться

Як відлякати комарів з квартири?

Виявляється, що вивести комарів з помешкання можна завдяки звичайній кавовій гущі. Особливо цей лайфхак буде корисний для тих, хто любить пити заварну каву й завжди має осад в чашці після кавування.

Кавова гуща є чудовим натуральним засобом проти комарів. Вона цілком доступна й не вимагає зайвих витрат. Комарі мають дуже чутливу нюхову систему, тому тікають подалі різких запахів. Запах кофеїну та гіркої олії збивають нюхові рецептори комарів й не дозволяють знайти людину за запахом.



Кавова гуща відлякує комарів / Фото Pexels

Запах кави може сигналізувати шкідникам про небезпеку, тому вони старатимуться оминати це місце. Кавова гуща здатна перешкоджати розмноженню комарів, оскільки певні її компоненти є токсичними для личинок та яєць, які перебувають у стоячій воді – кладці комарів для потомства. Саме тому деякі фахівці радять розсипати гущу у відра, лійки, квіткові горщики чи дрібні водойми у дворі.

Використовувати кавову гущу проти комарів у помешканні можна кількома способами.

Сушена гуща

Використану гущі потрібно просушити й розкласти в ємність, накривши фольгою, щоб волога випаровувалася.

Тління гущі

Суху кавову гущу можна підпалити як ароматичні пахощі. Потрібно насипати її у свічник й піднести сірник з вогнем.

До слова! Позбутися від надокучливих мух вдома дуже просто. Потрібно лише скористатися кількома лайфхаками.

Розсипання по дому

Вдома суху гущу можна покласти біля вікон, дверей та інших місць, де часто літають комарі. Для посилення ефекту, гущу можна змішати з сушеною лавандою, м’ятою чи подрібненим лавровим листям.