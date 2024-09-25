Де тримати цибулю взимку: городники назвали найкращі схованки

Цибуля є чи не основним овочем в кулінарії, оскільки завдяки ній створюється більшість страв. Зібравши урожай на городі, цибулю треба вміти правильно зберігати, інакше вона не простоїть до кінця зими та згниє.

Для того, аби цибуля якнайдовше простояла, після збору її треба добре просушити на свіжому повітрі на сонці, пишуть Ogorodniki.

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Як правильно зберігати цибулю

Перед тим, як поскладати цибулю на тривале зберігання, важливо звернути увагу на її якість та відкинути кожну пошкоджену цибулину, оскільки в майбутньому вона може посприяти гниттю всіх інших цибулин.

Струсіть цибулю від ґрунту, але в жодному випадку не мийте її. Помита цибуля ще тривалий час зберігає вологу і через це зможе дуже швидко зігнити, а всі ваші старання з її вирощуванням зійдуть нанівець.

Городники не радять зберігати цибулю поруч з картоплею та буряком в одному приміщенні. Якщо овочі будуть разом, то пришвидшать гниття одне одного. Розібравшись з основними порадами щодо зберігання цибулі, розповімо де ж саме її треба тримати.

Сітка

Найчастіше цибулю зберігають у сітці. Овочі у ній максимально провітрюються, тому таке зберігання є найпопулярнішим.

Ящик

Цибулю також тримають у дерев’яних ящиках, які чудово підходять для зберігання овочів. Цибулю не варто зберігати товстим шаром. Важливо час від часу її перемішувати, щоб вона провітрювалася.



Цибулю можна зберігати в ящиках / Фото Pexels

Капронові панчохи

Для максимально довгого зберігання цибулі треба запхати її в капронові панчохи. У такий спосіб цибулю зберігали ще наші бабусі. Зберігання цибулі у капронах є максимально доступним та практичним.

Пам’ятайте, що цибулю не можна тримати в поліетилені. Для найкращого зберігання підходить льох та холодильник.