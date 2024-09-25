Где держать лук зимой: огородники назвали лучшие тайники

Лук является едва ли не основным овощем в кулинарии, поскольку благодаря ему создается большинство блюд. Собрав урожай на огороде, лук надо уметь правильно хранить, иначе он не простоит до конца зимы и сгниет.

Для того, чтобы лук как можно дольше простоял, после сбора его надо хорошо просушить на свежем воздухе на солнце, пишут Ogorodniki.

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Как правильно хранить лук

Перед тем, как сложить лук на длительное хранение, важно обратить внимание на его качество и отбросить каждую поврежденную луковицу, поскольку в будущем она может поспособствовать гниению всех остальных луковиц.

Встряхните лук от почвы, но ни в коем случае не мойте его. Помытый лук еще длительное время сохраняет влагу и из-за этого сможет очень быстро согнить, а все ваши старания с его выращиванием сойдут на нет.

Огородники не советуют хранить лук рядом с картофелем и свеклой в одном помещении. Если овощи будут вместе, то ускорят гниение друг друга. Разобравшись с основными советами по хранению лука, расскажем где же именно его надо держать.

Сетка

Чаще всего лук хранят в сетке. Овощи в ней максимально проветриваются, поэтому такое хранение является самым популярным.

Ящик

Лук также держат в деревянных ящиках, которые прекрасно подходят для хранения овощей. Лук не стоит хранить толстым слоем. Важно время от времени его перемешивать, чтобы он проветривался.



Лук можно хранить в ящиках / Фото Pexels

Капроновые чулки

Для максимально долгого хранения лука надо запихнуть его в капроновые чулки. Таким образом лук хранили еще наши бабушки. Хранение лука в капронах является максимально доступным и практичным.

Помните, что лук нельзя держать в полиэтилене. Для лучшего хранения подходит погреб и холодильник.