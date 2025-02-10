Найкращим місцем для зберігання цибулі є холодне, сухе й добре провітрювальне місце – гараж чи підвал, пише 24 Канал. Час від часу потрібно перевіряти, чи немає часом м’яких цибулин. Якщо такі знайшлися – їх треба викинути, щоб вони не зіпсували інші овочі.

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Як правильно зберігати цибулю

Цибулю потрібно зберігати в сітчастих мішках чи дерев’яних ящиках. Дуже важливими є отвори в ємностях для зберігання, щоб циркулювало повітря. Також можна скористатися методом ще наших бабусь й зберігати цибулю в колготках, зав’язавши вузол між кожною цибулиною.

Холодильник – не найкраще місце для зберігання цибулі, оскільки там вона швидко зіпсується від вологості та холоду. Якщо ж у вас є кілька цибулин, тоді можете зберігати їх у холодильнику, але перед цим загорніть в поліетиленову плівку чи алюмінієву фольгу й зберігайте в герметичному контейнері.

Цибуля має зберігатися в прохолодному, сухому й темному місці, яке буде добре провітрюватися. Найкращою температурою вважається 7 – 13°C та вологість 60 – 70%.



Зберігати цибулю просто та легко / Фото Pexels

Поруч з цибулею не варто зберігати картоплю й інші коренеплоди, які виділяють вологу, оскільки овочі почнуть швидше гнити. Обираючи цибулю в супермаркеті, звертайте увагу на наявність плісняви, вм’ятин чи плями. Пошкоджена цибуля не буде довго стояти, тому обирайте лише цілісні плоди. Якісна цибуля повинна бути твердою.

Якщо тримаєте цибулю на балконі – то ховайте її від світла, оскільки від значного перебування під сонячним промінням вона може прорости. Щоб запобігти можливим хворобам, подрібніть крейду в порошок та розсипте між цибулинами. Крейда створює лужне середовище, яке є несприятливим для багатьох мікроорганізмів.