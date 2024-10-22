Заощадити на гелі для посуду легко: його стане вдвічі більше
Гель для посуду – це річ, без якої не обійтися на кожній кухні. І для того, щоб не купувати його надто часто, ви могли б подвоїти його об'єм з одним копійчаним інгредієнтом.
Якщо ви зіштовхнулися з проблемою, що мийний засіб закінчується надто швидко, тоді час розв'язати її раз і назавжди. Кількість гелю для миття посуду можна легко подвоїти – і це без втрати його якості. І Поради 24 розповідають, як саме це зробити.
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Як заощадити на засобі для миття посуду
Для того, щоб самостійно виготовити більше засобу для посуду, вам потрібно взяти порожню пляшку та заповнити її наполовину гелем для посуду, який ви зазвичай використовуєте.
Після цього візьміть 500 мілілітрів окропу та додайте у них 200 грамів соди. Перед усіма подальшими діями суміш має добре вистигнути. Коли ж розчин з соди охолоне, залийте його у пляшку з гелем. Суміш потрібно буде дуже добре потрусити, аби гель перемішався та набув однорідної консистенції.
Всього через пів години її вже можна буде використовувати. Сода додає суміші мильності та допоможе впоратися навіть з найскладнішими забрудненнями на посуді. Такий метод надзвичайно зручний та вигідний, адже вам не доведеться так швидко ходити до магазину за новими й новими пляшками засобу.
Засіб для миття посуду можна розвести / Фото Pexels
Як виготовити свій засіб для посуду?
А іноді трапляється так, що засіб для миття зовсім закінчився, а гора посуду загрозливо зростає у раковині. В такому випадку ви можете використати деякі кухонні інгредієнти для того, аби впоратися із проблемою.
- Вода та гірчиця. В мисці потрібно змішати літр гарячої води та додати 2 ложки гірчичного порошку. Перемішайте до розчинення, і тоді отримаєте густу піну, що допоможе відмити посуд. Окрім того, гірчична вода дуже добре видаляє жир.
- Господарське мило та гліцерин. Вам потрібно взяти пів літра гарячої води та столову ложку розведеного спирту. Також знадобиться 25 грамів господарського мила і 4 столові ложки гліцерину. Мило натріть та поставте на водяну баню, аби розтопилося. Коли воно охолоне, змішайте з гліцерином до однорідної маси.
- Сода та перекис водню. Склянку гарячої води, пів ложки перекису та пів ложки соди змішайте у місткості, а тоді використовуйте для миття.