Сэкономить на геле для посуды легко: его станет вдвое больше
Гель для посуды это вещь, без которой не обойтись на каждой кухне. И для того, чтобы не покупать его слишком часто, вы могли бы удвоить его объем с одним копеечным ингредиентом.
Если вы столкнулись с проблемой, что моющее средство заканчивается слишком быстро, тогда пора решить ее раз и навсегда. Количество геля для мытья посуды можно легко удвоить – и это без потери его качества. І Porady 24 рассказывают, как именно это сделать.
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Как сэкономить на средстве для мытья посуды
Для того, чтобы самостоятельно изготовить больше средства для посуды, вам нужно взять пустую бутылку и заполнить ее наполовину гелем для посуды, который вы обычно используете.
После этого возьмите 500 миллилитров кипятка и добавьте в них 200 граммов соды. Перед всеми дальнейшими действиями смесь должна хорошо остыть. Когда же раствор из соды остынет, залейте его в бутылку с гелем. Смесь нужно будет очень хорошо потрясти, чтобы гель перемешался и приобрел однородную консистенцию.
Всего через полчаса ее уже можно будет использовать. Сода добавляет смеси мыльности и поможет справиться даже с самыми сложными загрязнениями на посуде. Такой метод чрезвычайно удобен и выгоден, ведь вам не придется так быстро ходить в магазин за новыми и новыми бутылками средства.
Средство для мытья посуды можно развести / Фото Pexels
Как изготовить свое средство для посуды?
А иногда случается так, что средство для мытья совсем закончилось, а гора посуды угрожающе растет в раковине. В таком случае вы можете использовать некоторые кухонные ингредиенты для того, чтобы справиться с проблемой.
- Вода и горчица. В миске нужно смешать литр горячей воды и добавить 2 ложки горчичного порошка. Перемешайте до растворения, и тогда получите густую пену, что поможет отмыть посуду. Кроме того, горчичная вода очень хорошо удаляет жир.
- Хозяйственное мыло и глицерин. Вам нужно взять пол-литра горячей воды и столовую ложку разведенного спирта. Также понадобится 25 граммов хозяйственного мыла и 4 столовые ложки глицерина. Мыло натрите и поставьте на водяную баню, чтобы растопилось. Когда оно остынет, смешайте с глицерином до однородной массы.
- Сода и перекись водорода. Стакан горячей воды, пол ложки перекиси и пол ложки соды смешайте в емкости, а тогда используйте для мытья.