Иногда даже опытные цветоводы сталкиваются с такой проблемой: на фиалках появляются все новые и новые листочки, растение выглядит здоровым, но цветов нет. Что делать в таком случае, знают далеко не все, но Советы 24 делятся несколькими секретами.

Интересно Об этом знают не все: как стирать нижнее белье, чтобы оно служило годами

Как ухаживать за фиалками

В климатических условиях Украины фиалка – это растение комнатное. И для того, чтобы она хорошо росла на вашем подоконнике, нужно обеспечить ей ровный, теплый и немного влажный климат. В таких условиях она может цвести до 10 месяцев в году, то есть практически постоянно.

Вот несколько основных факторов, о которых нужно позаботиться.

Освещенность. Очень важно правильно выбрать место для горшка с фиалкой, ведь свет должен попадать на растение в течение 12 часов в день. Для этого в период короткого дня будет достаточно подсвечивать горшки люминесцентными лампами. Когда света не хватает, листочки бледнеют и удлиняются.

Очень важно правильно выбрать место для горшка с фиалкой, ведь свет должен попадать на растение в течение 12 часов в день. Для этого в период короткого дня будет достаточно подсвечивать горшки люминесцентными лампами. Когда света не хватает, листочки бледнеют и удлиняются. Температура. Рекомендуемая температура – это 20 – 24 градуса. Именно в таких условиях фиалка будет вероятнее всего цвести.

Рекомендуемая температура – это 20 – 24 градуса. Именно в таких условиях фиалка будет вероятнее всего цвести. Влажность. Чтобы фиалка долго и часто цвела, нужно учитывать влажность воздуха, чтобы она была выше, чем 50%.

Чтобы фиалка долго и часто цвела, нужно учитывать влажность воздуха, чтобы она была выше, чем 50%. Полив. Для цветения полив должен быть умеренным. Нельзя заливать фиалку, но и не давайте растению пересыхать. Вода также должна быть мягкой, чистой и хорошо отстоянной, комнатной температуры.



Фиалку нужно вовремя поливать / Фото Pexels

Как заставить фиалку цвести

Цветоводы с опытом убеждены, что натуральная подкормка может существенно стимулировать цветение любой фиалки. Для этого можно использовать ингредиенты, которые найдутся в каждом доме: йод и древесную золу.

Древесная зола. Это удобрение станет прекрасным фосфорно-калийной подкормкой, что может раскислить почву и отпугнуть всех вредителей.

Йодный раствор также стимулирует цветение.

Для того, чтобы приготовить первое удобрение, нужно столовую ложку золы развести в литре воды и оставить на 3 часа, после этого хорошо перемешав. Раствором можно поливать фиалку раз в две недели.

А йодный раствор готовится из 1 капли йода на 3 литра воды в сезон для фиалки достаточно будет трех таких подкормок.