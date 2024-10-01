Ці 5 хитрощів зроблять маленьку вітальню візуально більшою: спробуйте їх

Маленька вітальня може бути не дуже зручною, проте ви й не уявляєте, наскільки кімнату можуть змінити всього кілька незначних змін.

Маленький простір, звісно ж, не вийде по-справжньому збільшити, та це не означає, що ви нічого не можете зробити зі своєю крихітною вітальнею. Насправді її можна суттєво покращити без особливих зусиль, пише Real Simple.

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Візьміть більший килим

Неправильний розмір килима може візуально дуже сильно зменшити кімнату. Тож переконайтеся, що розмір килима відповідає простору вашої вітальні. Дуже часто люди кладуть його тільки на зону відпочинку, а це робить вітальню наче меншою та тіснішою. Натомість великий килим легко допоможе вам візуально збільшити простір.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Повішайте штори якомога вище

Один з найкращих прийомів для збільшення кімнати полягає у встановленні штор набагато вище від верхньої лінії вікна. Так ви привертаєте погляд догори, і це допомагає начебто видовжити кімнату.

Додайте дзеркало в кімнату

Поверхні, які відбивають світло, завжди допомагають збільшити простір, і додавання великого декоративного дзеркала до стіни допоможе створити приємну ілюзію більшої кімнати.



Дзеркало допомагає збільшити простір / Фото Pexels

Втім, якщо ви не любите дзеркала, натомість ви можете використовувати фарбу із високою відбивною здатністю – це допоможе створити схожий ефект.

Купуйте менше меблів

Хоч вам у вітальні потрібний диван, можливо, варто відмовитися від крісел, журнального столика, торшера чи пуфа, якщо ваш простір суттєво обмежений. Намагайтеся ставити у кімнату мінімум меблів для того, щоб вона виглядала досить просторою.

Не вішайте багато картин

Витвори мистецтва на стінах можуть додавати приміщенню затишку, та для маленької кімнати велика кількість картин може бути небажаною, адже створить візуальний безлад та призведе до того, що кімната виглядатиме ще меншою. Набагато краще буде прикрасити стіну всього однією, але великою картиною.