Сезон дозрівання полуниці триває 3 – 4 тижні, і за цей період потрібно зібрати максимум урожаю. І коли з'являються червоні ягоди, урожай потрібно збирати кожні 3 дні, або і частіше. А у спекотну погоду плоди збирають кожного дня, адже вони дозрівають набагато швидше.

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Як правильно збирати полуницю

Звісно, у кожного дачника є свої методи збирання полуниці. Та це не значить, що вам немає, чому навчитися: декілька простих лайфхаків можуть допомогти вам скоротити час на збирання та подовжити термін зберігання продукту.

Перед тим, як починати збирання полуниці, вам потрібно дочекатися підходящої для цього погоди. Ягоди збирають або вранці, або ввечері – коли вони прохолодні. Так вони не розм'якнуть відразу після збору; не можна також збирати вологі плоди після дощу чи роси.

Набагато краще буде почекати, коли вони обсохнуть, інакше полуниця не пролежить і кілька днів. Обов'язково ягоду потрібно збирати разом із плодоніжкою, адже це подовжить термін зберігання.



Полуницю потрібно правильно збирати / Фото Pexels

Важливою є також і тара, у яку потрібно збирати полуницю. І найкраще взяти на збір ємність, яка матиме отвори для вентиляції. Дуже добре підійде кошик, але бажано, щоб він був неглибоким та широким, в іншому ж випадку ягоди будуть тиснути одна на одну і пустять сік.

До речі, під час збору потрібно використовувати одразу дві окремі ємності і сортувати ягоди у процесі збору. І в одну тару потрібно складати велику і щільну полуницю, а в іншу – пом'яту і дрібну. В такому випадку вам не потрібно буде сортувати урожай у майбутньому, бо цей процес може нашкодити ягодам.

Після збору ягоди ні в якому випадку не можна мити, інакше вони будуть дуже швидко псуватися. Брудні ягоди, на яких є сліди піску чи землі, також будуть зберігатися недовго, тож вам потрібно витерти їх пензликом. Якщо ви помітили, що на полуниці є цвіль, її потрібно викинути відразу, адже вона може заразити інші ягоди.