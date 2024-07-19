Завелике взуття більше не проблема: ось як його зменшити по нозі

Іноді вгадати з розміром взуття досить складно, особливо у випадку, якщо ви замовляєте його з інтернет-магазинів. Та навіть якщо ви попередньо його приміряли, на наступний день пара туфель чи кросівок може сидіти вже не так ідеально.

Звісно, якщо ви швидко виявили, що взуття не дуже добре сидить у вас на нозі, його краще здати назад до магазину та обрати більш комфортний розмір. Втім, бувають випадки, коли зробити це не вдається, і тоді потрібно шукати лайфхаки, які допоможуть його зменшити.

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Як зменшити завелике взуття

Звісно, якщо взуття дуже велике, значно зменшити його вдома не вдасться. Та якщо різниця з вашим розміром ноги – всього розмір, тоді можна спробувати низку нескладних дій, які допоможуть трохи відкоригувати його.

Носіть товсті шкарпетки. Якщо взуття надто вільно сидить на нозі, хороша пара шкарпеток може швидко розв'язати вашу проблему. В деяких випадках можна взути під черевики навіть дві чи три пари шкарпеток. І що товстіші вони будуть, то щільніше сидітиме нога, тож саме час діставати бабусині в'язані шкарпеточки.

Втім, підійде цей спосіб тільки для спортивного та зимового взуття. А ось носити літні сандалі чи туфлі так буде зовсім незручно.

Покладіть в носок взуття ватні кульки, туалетний папір чи паперову серветку, щоб заповнити простір. Цей лайфхак допоможе носити взуття на плоскій підошві: черевики, туфлі з закритим носком тощо.

Використайте устілки. Здебільшого їх використовують для покращення постави та усунення дискомфорту під час ходьби, та вони також будуть надзвичайно корисні і для того, щоб заповнити додатковий простір у надто вільному взутті.

Використайте спеціальні подушечки для стопи. Лайфхак ідеально підходить для взуття на підборах. Устілки в ньому використовувати може бути незручно, тож цей спосіб може виявитися більш вдалим.



Взуття можна трохи зменшити в домашніх умовах / Фото Pexels

Як зменшити взуття водою

Цей спосіб, можливо, найпростіший. Якщо пара взуття виявилася трохи завеликою, вам потрібно просто намочити пару взуття та дати їй висохнути на повітрі. Втім, будьте готові до того, що деяке взуття від цього може зіпсуватися.

Тож для замшевого чи шкіряного взуття краще використовувати пульверизатор. Ви можете збризнути водою тільки окремі ділянки взуття, якщо не хочете, щоб воно повністю осіло.