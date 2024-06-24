Під час тривалих відключень електроенергії найбільше може постраждати холодильник, адже цей прилад швидко нагрівається, і продукти у ньому починають псуватися. Та зберегти у ньому прохолоду насправді досить просто.
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Як зберегти холод у холодильнику без світла
Холод підтримує роботу холодильника та дозволить йому працювати набагато довше. Тож намагатися підтримувати у ньому прохолоду обов'язково. І для того, щоб це зробити, ви можете скористатися кількома порадами від експертів.
- Не відкривайте холодильник надто часто. Коли дверцята герметично зачинені, прилад самостійно зберігатиме холод до восьми годин.
- Слідкуйте за температурою в кімнаті. Так, температура ззовні холодильника впливає на його роботу, тож намагайтеся не забувати про штори та жалюзі, щоб пряме сонячне світло якомога менше потрапляло на прилад.
- Правильно викладайте продукти на полицях. В холодильниках є спеціальна система охолодження, що створює колообіг холодного повітря. І щоб не перешкоджати роботі приладу, вам потрібно не закривати продуктами вентиляційні отвори.
- Не кладіть в холодильник гаряче та тепле. Такі страви й продукти можуть швидко нагріти простір навколо себе.
Холодильник не варто часто відкривати / Фото Pexels
Що робити з холодильником, коли довго немає світла
У такому випадку ви можете використати акумулятори холоду, аби підтримувати потрібну температуру, або ж спробувати виготовити їх самостійно з продуктів і предметів, які вже є у вас вдома.
- Сольовий. Вам потрібно взяти 450 грамів солі та додати туди 1 чайну ложку желатину. Все це розведіть у літрі води. Розчин розлийте по пляшках та заморозьте. Не наливайте рідину до верху, адже при заморожуванні рідина розшириться.
- Гелевий. У літрі води потрібно розвести 40 грамів клею для шпалер. Ретельно перемішайте суміш, розлийте по пляшках та заморозьте.