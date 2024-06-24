Під час тривалих відключень електроенергії найбільше може постраждати холодильник, адже цей прилад швидко нагрівається, і продукти у ньому починають псуватися. Та зберегти у ньому прохолоду насправді досить просто.

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Як зберегти холод у холодильнику без світла

Холод підтримує роботу холодильника та дозволить йому працювати набагато довше. Тож намагатися підтримувати у ньому прохолоду обов'язково. І для того, щоб це зробити, ви можете скористатися кількома порадами від експертів.

Не відкривайте холодильник надто часто. Коли дверцята герметично зачинені, прилад самостійно зберігатиме холод до восьми годин.

Коли дверцята герметично зачинені, прилад самостійно зберігатиме холод до восьми годин. Слідкуйте за температурою в кімнаті. Так, температура ззовні холодильника впливає на його роботу, тож намагайтеся не забувати про штори та жалюзі, щоб пряме сонячне світло якомога менше потрапляло на прилад.

Так, температура ззовні холодильника впливає на його роботу, тож намагайтеся не забувати про штори та жалюзі, щоб пряме сонячне світло якомога менше потрапляло на прилад. Правильно викладайте продукти на полицях. В холодильниках є спеціальна система охолодження, що створює колообіг холодного повітря. І щоб не перешкоджати роботі приладу, вам потрібно не закривати продуктами вентиляційні отвори.

В холодильниках є спеціальна система охолодження, що створює колообіг холодного повітря. І щоб не перешкоджати роботі приладу, вам потрібно не закривати продуктами вентиляційні отвори. Не кладіть в холодильник гаряче та тепле. Такі страви й продукти можуть швидко нагріти простір навколо себе.



Холодильник не варто часто відкривати / Фото Pexels

Що робити з холодильником, коли довго немає світла

У такому випадку ви можете використати акумулятори холоду, аби підтримувати потрібну температуру, або ж спробувати виготовити їх самостійно з продуктів і предметів, які вже є у вас вдома.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.