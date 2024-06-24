Во время длительных отключений электроэнергии больше всего может пострадать холодильник, ведь этот прибор быстро нагревается, и продукты в нем начинают портиться. Но сохранить в нем прохладу на самом деле достаточно просто.

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Как сохранить холод в холодильнике без света

Холод поддерживает работу холодильника и позволит ему работать гораздо дольше. Поэтому стараться поддерживать в нем прохладу обязательно. И для того, чтобы это сделать, вы можете воспользоваться несколькими советами от экспертов.

Не открывайте холодильник слишком часто. Когда дверца герметично закрыта, прибор самостоятельно будет сохранять холод до восьми часов.

Когда дверца герметично закрыта, прибор самостоятельно будет сохранять холод до восьми часов. Следите за температурой в комнате. Так, температура снаружи холодильника влияет на его работу, поэтому старайтесь не забывать о шторах и жалюзи, чтобы прямой солнечный свет как можно меньше попадал на прибор.

Так, температура снаружи холодильника влияет на его работу, поэтому старайтесь не забывать о шторах и жалюзи, чтобы прямой солнечный свет как можно меньше попадал на прибор. Правильно выкладывайте продукты на полках. В холодильниках есть специальная система охлаждения, что создает круговорот холодного воздуха. И чтобы не препятствовать работе прибора, вам нужно не закрывать продуктами вентиляционные отверстия.

В холодильниках есть специальная система охлаждения, что создает круговорот холодного воздуха. И чтобы не препятствовать работе прибора, вам нужно не закрывать продуктами вентиляционные отверстия. Не кладите в холодильник горячее и теплое. Такие блюда и продукты могут быстро нагреть пространство вокруг себя.



Холодильник не стоит часто открывать / Фото Pexels

Что делать с холодильником, когда долго нет света

В таком случае вы можете использовать аккумуляторы холода, чтобы поддерживать нужную температуру, или же попробовать изготовить их самостоятельно из продуктов и предметов, которые уже есть у вас дома.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.