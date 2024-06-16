Іноді таке трапляється, що огірки починають рости не зеленими, а жовтими. І що робити, аби врятувати урожай? Поради 24 підібрали кілька способів обробки, які швидко те ефективно розв'яжуть проблему.

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Чому жовтіють огірки: основні причини

Існує чимало факторів на городі, які потенційно можуть призвести до того, що урожай ваших огірків стає жовтим, а не зеленим. І ось основні з них:

недотримання сівозміни – не можна саджати огірки кілька років поспіль на одному місці, адже тоді вони будуть вразливими до хвороб;

недостатнє підживлення – підживлюйте азотовмісними добривами, які впливають на колір та розмір огірків;

– підживлюйте азотовмісними добривами, які впливають на колір та розмір огірків; посуха – якщо поливу недостатньо, огірки можуть жовтішати. Але й перестаратися у цій справі не можна, адже огірки не люблять, коли грядки залиті, і рослини від цього можуть загинути;

– якщо поливу недостатньо, огірки можуть жовтішати. Але й перестаратися у цій справі не можна, адже огірки не люблять, коли грядки залиті, і рослини від цього можуть загинути; щільні посадки – між кущами потрібно залишати достатньо простору, щоб рослини отримували світло і вологу;

– між кущами потрібно залишати достатньо простору, щоб рослини отримували світло і вологу; недостатньо повітря – якщо огірки ростуть у теплицях, кожного дня потрібно відчиняти вікна та двері, щоб повітря у приміщенні циркулювало.

Чим кропити огірки від пожовтіння

Борна кислота

Якщо ви помітили, що верхівка та молоді листочки огірків почали жовтішати, це означає, що рослинам дуже сильно бракує бору. І для того, щоб знищити дефіцит цього мікроелемента, потрібно провести обприскування борною кислотою, піджививши рослину по листю.

Розчиніть 5 грамів порошку в 10 літрах води. Спершу можна зробити розчин у літрі гарячої води для кращого розчинення. Обприскуйте огірки до цвітіння та під час нього із перервою у 7 – 10 днів.

Бордоська суміш

Під час формування зав'язі на огірках можуть з'явитися грибкові хвороби. І для того, щоб уникнути цієї проблеми, потрібно провести обприскування огірків препаратами із вмістом міді. Найпоширеніший засіб – купорос.

Якщо ви помітили на листя жовті, білі або ж руді плями, то це може свідчити про такі захворювання, як борошниста роса, пероноспороз чи антракноз. Обприскуйте рослину бордоською рідиною. Суміш буде корисна на всіх стадіях розвитку огірка, навіть коли на листі вже з'явилася гниль.



Огірки потрібно обприскувати від хвороб / Фото Pexels

Марганцівка

Ця речовина містить і марганець, і калій, і вона добре впливатиме на імунітет рослини та її ріст. Якщо є загроза появи борошнистої роси чи інших грибків, потрібно окропити культуру 3% розчином марганцівки. Нею ж можна обробити також ґрунт, опори для огірків та стіни теплиці.

Обприскувати нею можна тричі протягом 10 днів.

Молочна сироватка

Сироватка буде дуже корисна для зміцнення імунітету рослин завдяки молочнокислим бактеріям та амінокислотам, які містяться у ній. Окрім того, вона може утворити на листі міцну плівку, яка і захистить від спор грибів.