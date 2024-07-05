Життя зміниться кардинально: 5 простих звичок, які треба робити кожен день

Постійні відключення світла, накопичення справ, особисті проблеми чи дедлайни на роботі призводять до тотального виснаження. Щоб трохи розвантажитися від всього та отримати ковток нової енергії, радимо застосовувати щодня 5 простих звичок, які зроблять ваше життя значно якіснішим.

Ці поради стосуються звичайних працівників, керівників чи навіть власників бізнесів, директорів та будь-яких інших осіб, які займають керівні посади. Всього кілька щоденних кроків допоможуть відновитися та отримати сили на нові звершення.

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Вимикайте телефон перед сном

Майже всі телефони оснащені режимом «Сон», який з певної години вечірнього часу аж до ранку вимикає будь-які повідомлення на телефоні. Таким чином вас не зможуть розбудити ані повідомлення, ані дзвінки.

Щоб не переживати у якихось конкретних випадках, в додатку можна виділити номер конкретної особи, яка зможе вам телефонувати. Також додаток дозволяє залишити активною будь-яку програму на вибір. Радимо увімкнути додаток «Повітряної тривоги», який сповістить вас про тривогу у вашому регіоні.

Медитуйте кожного ранку

У поспіху всім нам здається, що медитація забере дорогоцінний час. Однак всього 15 хвилин на день допоможуть контролювати увагу та власні думки й навіть ментально ви будете почувати себе зовсім по-іншому.



Медитація допомагає розслабитися / Фото Pexels

Робіть зарядку чи розтяжку

Щоденна зарядка та розтяжка призведуть до того, що тіло стане гнучкіше і як наслідок – це допоможе швидше прокинутися.

Читайте хоча б одну статтю в день

Читання розширює наші знання та підживлює творчість. Чим більше інформації ви поглинете, тим більше зможете створити.

30 хвилин активності щодня

Не забувайте кожного дня рухатися. Це може бути звичайна прогулянка чи зал. Якщо не маєте можливості ходити в зал – займайтеся вдома. Науково доведено, що фізична активність покращує настрій та знижує рівень стресу.