5 звичок, які змінюють життя за один рік: спробуйте вже сьогодні

Кожен з нас хоче змінити своє життя, втім часом для цього немає ні можливостей, ні натхнення. Втім, якщо прикласти трохи зусиль та знати ціль, до якої ви будете йти, то всього за 1 рік життя може кардинально змінитися.

Щоб вам було легше, не потрібно практикувати все відразу. Беріться за те, що вам близьке та докладайте до цього щодня маленькі зусилля, а вже за місяць вам не захочеться зупинитися.

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Щоденні прогулянки

Заведіть собі корисну звичку щодня гуляти. Можете влаштувати ходьбу зранку перед роботою чи в обідню перерву. Це дасть простір думкам і дозволить вам розслабитися.

Ранковий час для себе

Дотримуйтеся режиму та прокидайтеся в один і той же час. Однак налаштуйте свій ранок так, щоб мати час для себе. Почніть нехай з 15 хвилин, а тоді переходьте до роботи.

Одна книга в місяць

Цей пункт буде особливо корисний тим, хто не встигає читати. У такому випадку виберіть хоча б одну книжку, яка вас зацікавила та прочитайте її за місяць. Вже наступного місяця ви захочете придбати іншу.

План на тиждень

План займає не зовсім багато часу, але з ним ви будете відчувати себе організованішими. План відрізняє людей, які пливуть за течією та тих, які йдуть до своєї цілі. Просто візьміть одну важливу справу, на якій сфокусуєтеся цього тижня й кілька головних цілей, яких хочете здійснити.

А вже після цього записуйте задачі, маленькі справи та всю рутину, яку маєте зробити. Якщо будете починати день з фокусних справ, то зробите великий прогрес у важливих для вас завданнях.



Обов'язково складайте план на тиждень / Фото Pexels

Фрірайтинг

Це цікава звичка виписувати думки на папір. Кожен психолог вам скаже, що це є чудова терапія від тривог. Робіть цю техніку кожен раз, коли вам щось не буде давати спокою. Такий спосіб саморефлексії дасть відчуття більшого розуміння себе та спокою всередині.