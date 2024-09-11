Чомусь так склалося, що перше враження автоматично складають про людину по зовнішності, втім правда полягає в тому, що для того, аби сподобатися комусь, варто вміти добре комунікувати. У матеріалі розповімо, як це правильно треба робити.

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Вчіться слухати

Вміння слухати – це основа будь-якого спілкування. Коли ви слухаєте співрозмовника уважно, а потім доповнюєте його розмову – це ознака поваги та зацікавленості. Ставте запитання, уточнюйте деталі та дайте зрозуміти, що вам важливо те, що говорить інша людина.

Проявляйте інтерес

Якщо ви щиро будете зацікавлені в тому, що говорить співрозмовник – то це буде основним ключем до успішного діалогу. Якщо людина зрозуміє, що ви дійсно захоплені їхньою розповіддю, то це створить атмосферу довіри та взаєморозуміння.



Навик хорошого співрозмовника можна розвинути / Фото Pexels

Усмішка та візуальний контакт

Велику роль у спілкуванні грають невербальні вигнали. Доброзичлива усмішка, щирий погляд і відкрита поза показують, що вам приємно перебувати в компанії цієї людини.

Не бійтеся тиші

Навіть у цікавій розмові можуть виникати паузи, тому не бійтеся їх. Не обов’язково їх одразу заповнювати випадковими словами. Іноді тиша дозволяє осмислити сказане, а також дає можливість співрозмовнику замислитись і продовжити розмову з нової думки.

Розвивайте кругозір

Хороший співрозмовник - це людина, з якою можна обговорити різні теми. Розвивайте свій світогляд, читайте книги, цікавтеся новими напрямками, вивчайте мистецтво, науку, культуру.