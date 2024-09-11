Почему так сложилось, что первое впечатление автоматически составляют о человеке по внешности, впрочем правда заключается в том, что для того, чтобы понравиться кому-то, стоит уметь хорошо коммуницировать. В материале расскажем, как это правильно надо делать.

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Учитесь слушать

Умение слушать – это основа любого общения. Когда вы слушаете собеседника внимательно, а затем дополняете его разговор – это признак уважения и заинтересованности. Задавайте вопросы, уточняйте детали и дайте понять, что вам важно то, что говорит другой человек.

Проявляйте интерес

Если вы искренне будете заинтересованы в том, что говорит собеседник – то это будет основным ключом к успешному диалогу. Если человек поймет, что вы действительно увлечены их рассказом, то это создаст атмосферу доверия и взаимопонимания.



Навык хорошего собеседника можно развить / Фото Pexels

Улыбка и визуальный контакт

Большую роль в общении играют невербальные сигналы. Доброжелательная улыбка, искренний взгляд и открытая поза показывают, что вам приятно находиться в компании этого человека.

Не бойтесь тишины

Даже в интересном разговоре могут возникать паузы, поэтому не бойтесь их. Не обязательно их сразу заполнять случайными словами. Иногда тишина позволяет осмыслить сказанное, а также дает возможность собеседнику задуматься и продолжить разговор с новой мысли.

Развивайте кругозор

Хороший собеседник - это человек, с которым можно обсудить разные темы. Развивайте свой кругозор, читайте книги, интересуйтесь новыми направлениями, изучайте искусство, науку, культуру.